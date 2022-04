Fórmula 1: o que ficámos a saber após dois Grandes Prémios

Começou! Com duas etapas disputadas, a Fórmula 1 finalmente mostrou a sua nova cara . Depois dos Grandes Prémios do Bahrain e da Arábia Saudita, algumas conclusões já podem ser tiradas. As corridas foram muito disputadas, houve lutas intensas na pista em todos os pelotões e, sim, a Red Bull Racing continua a comandar o grid, mas com uma nova rival.

ser um dos melhores pilotos do mundo. O número 1 tem vindo a transformar-se num competidor quase imbatível. Com um carro excelente nas mãos, é capaz de extrair tudo dele, continua a ser rápido e arrojado, mas junta a isso uma maior maturidade. Em Jeddah, no GP da Arábia Saudita, ganhou também porque soube usar a cabeça muito bem, fazer movimentos no momento certo, a tomar conta da zona de abertura da asa móvel e a deixar Charles Leclerc sem opções de dar uma resposta. Uma vitória categórica rumo ao bicampeonato.

é um ótimo piloto e foi fundamental para o título de Max Verstappen em 2021, a defendê-lo de forma exímia nas disputas com Lewis Hamilton. No entanto, esteve o ano inteiro sem poles e com apenas uma vitória. A pole que conquistou já este ano na Arábia Saudita foi a primeira de um mexicano na F1. O quarto lugar não pode apagar a prestação sólida de Checo, a arrancar bem e a manter a liderança até ter azar com um safety-car, que dificultou a sua tática para a corrida. Sem dúvida, Pérez será um fator ainda mais importante na luta pelos troféus em 2022.