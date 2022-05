? Não? Nada temas! Aqui podes ficar a conhecer melhor alguns detalhes relacionados com o atual campeão do mundo da

O piloto da Oracle Red Bull Racing realizou 47 corridas antes de se estrear na F1 . Depois de deixar para trás os karts, a sua maior experiência foram as 33 provas que disputou na extinta F3 Europeia, na qual ficou no terceiro lugar em 2014 – campeonato conquistado por Esteban Ocon (agora na Alpine). Em 2015, estreou-se no Grande Prémio da Austrália com as cores da Scuderia Toro Rosso.