Sorri, Daniel Ricciardo está de volta à Red Bull Racing

a manterem-se como pilotos principais, Ricciardo assume o posto de terceiro piloto, com foco no trabalho de simulador e a participação em eventos comerciais da equipa e da marca.

Assim, pelo menos num primeiro momento, Ricciardo não vai ter as funções clássicas de um piloto reserva - posto que deve continuar com Liam Lawson , que já apareceu em sessões de treinos livres em 2022.

"O sorriso diz tudo: estou muito emocionado por voltar à Red Bull Racing como terceiro piloto para 2023. Tenho tantas memórias boas do meu tempo aqui, mas ser bem recebido pelo Christian [Horner] , o [Helmut] Marko e toda a equipa é algo que me deixa muito feliz, de verdade", disse o piloto. A sorrir, evidentemente.

