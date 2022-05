F1 Esports: os conselhos dos profissionais para conduzir no piso molhado

1. Conduz com precaução

Os pilotos Red Bull Racing Honda do campeonato F1 Esports Pro 2021 são três dos principais especialistas do mundo. Assim, recorreram ao seu vasto conhecimento deste deporto para deixar alguns conselhos fundamentais sobre o jogo F1.

Taking The Corners In The Wet

Marcel Kiefer, Frede Rasmussen e Liam Parnell deram os seus cinco melhores conselhos de como melhorar a condução em piso molhado no jogo F1 Esports.

Pode parecer o oposto do que desejas fazer, mas no piso molhado uma velocidade mais lenta é a melhor estratégia. Assim, assegura-te de acelerar de forma suave e linear. Para o fazeres, pressiona lentamente o acelerador, de forma a evitar que o carro deslize.

Às vezes parece que os pilotos da Red Bull pouco se movem atrás do volante. É importante manter este estilo de condução fluído no piso molhado. Se fores suave na pista, evitarás acidentes. Bem, digamos que limitarás os riscos de tal acontecer.

Control Is Key In Wet Conditions

Antes de pensares em utilizar o DRS, assegura-te que tens a máxima tração. Se o usas enquanto aceleras, corres o risco de fazer as rodas deslizar. Assim, tem paciência e quando te sentires preparado, é o momento de usá-lo.

Começa a reduzir a mudança em curvas com zonas de tração difícil para minimizares o risco de perder o controlo na traseira ao acelerar. Apenas uma mudança pode fazer uma grande diferença em termos de tração. No entanto, se estiveres numa pista onde algumas das curvas oferecem muita aderência, pode não valer a pena ter essa atenção.

Gear Selection Is Crucial In Tricky Conditions