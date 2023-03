Max Verstappen e a Red Bull Racing começaram a temporada 2023 da Fórmula 1 ao estilo que nos têm habituado: a vencer. Não houve quem se aproximasse do ritmo do neerlandês no GP do Bahrain, que foi palco de uma vitória tranquila na abertura da temporada. Aqui estão cinco pontos que chamaram a nossa atenção no circuito de Sakhir.

Corrida de gala 👏

O sábado já mostrava bem o que iria acontecer no dia seguinte. No treino para a qualificação, Verstappen indicou que a Red Bull Racing ainda tinha boa vantagem para o resto do pelotão e isso só aumentou na corrida. Ninguém esteve nem perto de incomodar Max. Sergio Pérez também conduziu sem grandes problemas até ao segundo lugar, principalmente depois do abandono de Charles Leclerc, da Ferrari.

Mais um dia normal na F1: Max Verstappen a ver a bandeira xadrez © Peter Fox / Getty Images

Pneus de milhões 🛞

A Red Bull Racing conseguiu fazer os pneus macios durarem muito tempo e numa pista de alta degradação de borracha, como é Sakhir. Isto é um sinal terrível para a concorrência: a maior parte do calendário é composto por pistas que destroem bem menos os pneus. Palmas para o RB19 , que mostra uma qualidade importantíssima.

Com 36 vitórias, Verstappen pode igualar Ayrton Senna (41) ainda em 2023 © Lars Baron / Getty Images

Arrancar (muito) na frente 💨

Foram 38 segundos que separaram Verstappen de Fernando Alonso, terceiro classificado. Uma diferença enorme, tendo em conta que a Aston Martin deve liderar o segundo grupo dos construtores, pelo menos neste início de campeonato. Assim, pode-se esperar que a Red Bull Racing consiga abrir vantagem para o resto do pelotão já no início do Mundial. Novamente: o RB19, evolução do excelente RB18, é muito, muito bom.

Max Verstappen comemora no Bahrain, primeira etapa da temporada 2023 da F1 © Mark Thompson / Getty Images

Decisão acertada 🎯

A Pirelli indicava que o segundo 'stint' do GP do Bahrain deveria ser de pneus duros e 80% do 'grid' seguiu. Só a Red Bull Racing e a Williams decidiram desafiar: colocaram novamente macios e o resultado foi perfeito para os atuais campeões.

GP do Bahrain 2023: o arranque © Stev Bonhage / Red Bull Content Pool

Olhos na comparação: 43-0 👀

Por fim, a Red Bull Racing voltou ao mesmo palco da abertura da temporada 2022 e fez 43 pontos a mais. É verdade: lembras-te que ano passado a equipa ficou a zeros no Bahrain, com dois abandonos, e saiu de lá muito preocupada com a fiabilidade do carro? Desta feita, já deixa Sakhir com a sensação de que foi só a primeira de muitas dobradinhas que vão acontecer nos próximos meses.

