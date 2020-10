, terminando a corrida no Autódromo Internacional do Algarve no top 5. Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal, conquistando a 92ª vitória da carreira e estabelecendo um novo recorde de vitórias em F1. Valtteri Bottas foi 2º.

Após um arranque caótico e com ameaça de chuva, Carlos Sainz, da McLaren, viu-se na liderança do GP. Max Verstappen, após um toque com Sergio Perez, viu-se em 5º, atrás de Lando Norris, no segundo carro papaia, e perseguido pelo piloto da Alfa Romeo Kimi Raikkonen.

Com dificuldades em conseguir aderência no asfalto do circuito português, Max respirou fundo e foi reconquistando as posições na grelha. Quando a corrida assentou, o comando da corrida estava já com os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, e o 33 da Red Bull Racing regressara já à 3ª posição. Terminado o prazo de validade dos pneus macios com que começara, Max trocou para o composto médio à volta 23 e só parou no pódio.

, que tiveram dificuldades em ganhar ritmo no meio do pelotão após o tumultuoso início. No final, o 23 da Red Bull Racing e o 26 da Scuderia AlphaTauri terminaram em P12 e P19, respetivamente.