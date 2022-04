Domínio total em Imola: vitória para Verstappen e Pérez na vice-liderança

O que é melhor do que uma vitória num fim de semana passado em território inimigo? Que tal três triunfos em três dias - e como resultado disso o melhor resultado da equipa em mais de cinco anos?

A Fórmula 1 regressou a Imola pelo terceiro ano consecutivo para o Grande Prémio de Emilia Romagna , este domingo, pela primeira vez desde 2020 com público nas bancadas. Os ferverosos adeptos da Ferrari aparecem às dezenas de milhares - mas Max Verstappen , Sergio Pérez e a Oracle Red Bull Racing enviaram-nos para casa com as caras tão cinzentas como as nuvens que pintaram os céus durante as 63 voltas do circuito. O campeão do mundo conquistou a prova - triunfo importante na defesa do título - e o piloto mexicano ficou na vice-liderança.

A dupla da Oracle Red Bull Racing teve um bom ritmo na pista de Imola desde o início do fim de semana. Primeiro, Max Verstappen conquistou a pole position na qualificação. No sprint de sábado, o neerlandês foi novamente o melhor e o seu colega de equipa Sergio Pérez chegou ao terceiro lugar. Como resultado, partiram do primeiro e terceiro lugares na corrida principal de domingo.

Depois de um sábado sem chuva , a corrida de domingo começou com a pista parcialmente molhada e com outros locais já secos. Todos os pilotos decidiram instalar "adaptadores" nos seus carros. Os pilotos da Red Bull Racing fizeram um ótimo trabalho no início, com Verstappen a segurar a liderança e Pérez a conquistar o segundo lugar. Charles Leclerc (Ferrari), atual líder do campeonato mundial de pilotos, caiu de segundo para quarto, atrás de Lando Norris (McLaren).

Verstappen à frente de Pérez após o arranque no GP de Emilia Romagna © Red Bull Content Pool

Algumas voltas depois do arranque houve uma colisão entre Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Como consequência, houve um safety-car precoce na corrida durante as voltas seguintes.

Um safety-car durante o GP de Emilia Romagna © Red Bull Content Pool

Após o recomeço da corrida, Max começou a aumentar a vantagem para os adversários e 'Checo' afastou-se com sucesso de Norris. No entanto, Leclerc voltou ao terceiro lugar com o objetivo de atacar a vice-liderança do mexicano. Não houve qualquer alteração na liderança durante as voltas seguintes. O maior destaque era mesmo o facto de Verstappen aumentar a distância para o colega de equipa.

Assim que a superfície da pista de Imola ficou seca o suficiente, os pilotos pensaram em trocar de pneus. Na volta 18, Perez fez o pit stop, seguido por Verstappen e Leclerc. O monegasco regressou à pista em segundo lugar, à frente de 'Checo'.

Red Bull Racing com duplo pódio em Imola © Red Bull Content Pool

Pérez não esperou muito para atacar Leclerc e aproveitou o facto de ter os pneus mais quentes do que o adversário. O mexicano teve sucesso e recuperou o segundo lugar. Nas voltas seguintes, a dupla da Red Bull Racing controlou o rumo da corrida e afastou em definitivo os rivais.

Mais perto da bandeira xadrez, Leclerc e a Ferrari tentaram surpreender os líderes e o monegasco optou por um novo conjunto de pneus macios. No entanto, Verstappen e Pérez também foram às boxes com o mesmo intuito na volta seguinte.

Max Verstappen, o vencedor do GP de Emilia Romagna em 2022 © Red Bull Content Pool

Max Verstappen venceu o GP da Emilia Romagna de 2022, o seu segundo triunfo na temporada - depois do GP da Arábia Saudita. Graças à vitória deste domingo, o neerlandês subiu ao segundo lugar na classificação geral do Mundial de pilotos, a 27 pontos de Leclerc - o monegasco terminou na sexta posição em Imola.

Max Verstappen conquistou a segunda vitória da temporada © Red Bull Content Pool Fizemos tudo de forma perfeita em equipa e merecemos este duplo pódio Max Verstappen

O segundo lugar de Pérez é o seu segundo pódio neste ano. No final da corrida, 'Checo' conseguiu defender-se de Leclerc e também o forçou a cometer um erro, o que levou o monegasco a cair para o sexto lugar. Assim, Lando Norris aproveitou a oportunidade e ficou também no pódio. Pérez está atualmente em terceiro lugar no campeonato do mundo de pilotos com 54 pontos.

Sergio Pérez ficou no segundo lugar em Imola © Red Bull Content Pool Foram condições difíceis. Conseguir um duplo pódio aqui foi um grande resultado para a equipa. Sergio Pérez

O ótimo desempenho de Yuki Tsunoda ( Scuderia AlphaTauri ) também merece atenção, já que arrancou na 12ª posição. O japonês lidou bem com as condições difíceis e acabou a corrida em sétimo lugar. Ao mesmo tempo, o seu colega de equipa Pierre Gasly defendeu-se até ao fim contra os ataques de Lewis Hamilton (Mercedes)e terminou em 12º lugar, à frente do britânico.

Na classificação do Mundial de construtores, a Oracle Red Bull Racing cimentou a segunda colocação e está apenas a 11 pontos da Ferrari.

Oracle Red Bull Racing comemora o primeiro duplo pódio de 2022 © Red Bull Content Pool

A próxima prova da F1 é daqui a duas semanas no novo circuito de Miami!

GP de Emilia Romagna 2022: resultados

Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing – 63 voltas. Sergio Pérez – Oracle Bull Racing + 16.527s Lando Norris – McLaren + 34.834s George Russell – Mercedes + 42.506s Valtteri Bottas – Alfa Romeo + 43.181s Charles Leclerc – Ferrari + 56.072s Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri + 61.110s Sebastian Vettel – Aston Martin + 70.892s Kevin Magnussen – Haas + 75.260s Lance Stroll – Aston Martin + 1 volta. Alexander Albon – Williams + 1 volta. Pierre Gasly – Scuderia AlphaTauri + 1 volta. Lewis Hamilton – Mercedes + 1 volta. Esteban Ocon – Alpine + 1 volta. Guanyu Zhou – Alfa Romeo + 1 volta. Nicholas Latifi – Williams + 1 volta. Mick Schumacher – Haas + 1 volta. Daniel Ricciardo – McLaren + 1 volta.

Não terminaram:

Fernando Alonso – Alpine

Carlos Sainz – Ferrari

