Os recordes e desafios para Max Verstappen em 2023

Max Verstappen Max Verstappen nasceu para ser rápido. Filho do antigo piloto de F1 Jos Verstappen, é o mais piloto mais jovem a vencer um GP na história da F1 e o atual campeão do mundo, título conquistado em 2021.

. Depois de um primeiro título dramático decidido na última volta da última corrida na temporada passada, o neerlandês voltou absolutamente dominante e selou o título muito antes do fim do ano para ser

Vê aqui quais são os registos que o Super-Max poderá atingir e também os desafios que devem aparecer na próxima temporada no caminho do piloto da Red Bull Racing .

