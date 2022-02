Fórmula 1: os novos regulamentos trazem uma revolução para 2022

Depois de uma das melhores temporadas dos seus 71 anos de história, que coroou Max Verstappen no trono, a Fórmula 1 parte para uma revolução nos regulamentos em 2022 . Tratam-se de mudanças que pretendem maior equilíbrio e, principalmente, disputas mais espetaculares nas pistas. Aqui ficas a saber o que podes esperar para esta nova temporada, que começa a 20 de março, no Bahrain.

🤔 Mas... era mesmo necessário mudar?

O RB16B © Getty Images / Red Bull Content Pool

Esta é a questão mais frequente entre os adeptos da F1 . Afinal, qual é a necessidade de tantas mudanças quando as corridas da época passada foram excelentes e o título foi decidido na última volta da última corrida? Na verdade, a ideia era que isso acontecesse precisamente a partir de 2022. A F1 já procurava algo assim desde 2017, momento em que as novidades introduzidas deixaram os carros mais agressivos, mais velozes, mas isso atrapalhou as disputas na pista.

Não é mentira se dissermos que a temporada de 2021 foi já efeito das mudanças que vão acontecer em 2022. Com as equipas já a olhar para este novo regulamento, dividiram o foco entre o presente e o futuro. O resultado disso foi uma aproximação no nível da Red Bull Racing e Mercedes, assim como da McLaren e da Ferrari, e o aumento do número de equipas competitivas, como a Scuderia AlphaTauri e a Alpine.

No que toca às corridas, é verdade que já estavam a ser emocionantes e bem disputadas. Ainda assim, quantas foram incríveis sem terem bandeiras amarelas, safety-car e acidentes? O objetivo é precisamente ter mais provas assim: com várias disputas e ultrapassagens durante toda a corrida e idealmente sempre com bandeira verde. Mesmo sem a asa móvel.

🙋 Como vai acontecer tudo?

GP da Bélgica 2021: Pierre Gasly © Getty Images / Red Bull Content Pool

É aqui que entram os novos carros. Com um design que tem uma frente mais robusta e uma traseira com linhas mais subtis, o aerofólio tem novidades fundamentais para o bom funcionamento das provas. O objetivo é evidente: eliminar ou, pelo menos, diminuir drasticamente a perda de pressão aerodinâmica nos momentos de tentativas de ultrapassagens.

O resto dos carros também tem algumas mudanças que os tornam menos velozes, mas que dará maior espetáculo. Na prática, vai dar para notar que os carros vão ser visualmente mais simples. Tudo para reduzir a turbulência que acontece quando um piloto se aproxima do carro da frente. Assim, o DRS (a asa móvel) é menos importante e, quem sabe, em breve poderá mesmo deixar de existir.

☝️ Como ficam os pneus?

Preparativos para a corrida de Abu Dhabi na temporada de 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Os pneus são mais um dos tópicos delicados, mas que precisavam de sofrer alterações. Os pneus sobreaqueciam quando os pilotos ficavam muito tempo lado a lado na pista. Ao que tudo indica, isso também vai acabar. A solução encontrada pela Fórmula 1 e pela Pirelli foi aumentar as jantes das rodas de 13 para 18 polegadas, o que diminui a temperatura e aumenta a durabilidade.

Um ponto que vai merecer atenção é o comportamento dos carros em dias de chuva. Várias vezes foi possível observar muito spray a ser levantado pelos pneus em pistas que nem pareciam estar assim tão molhadas. Com jantes ainda maiores, é uma preocupação que tem de existir.

🌿 A olhar para a sustentabilidade

A sustentabilidade é um ponto-chave para a F1. Em 2022, o combustível passa a ter 10% de etanol na fórmula, ao invés de 5,7%, como acontecia no ano passado. Os motores continuam iguais até 2025, mas depois disso a tendência é de outra revolução e de uma preocupação ainda maior com a emissão de gases.

👀 Mas vai mesmo funcionar?

A serenidade no olhar de quem vem ainda mais forte para 2022 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Só o tempo o dirá, mas será algo bastante simples de perceber. Se as corridas forem boas e com muitas ultrapassagens, significa que funcionou. Ao contrário, se as provas forem pautadas por filas de carros sem muita emoção, é sinal de que algo está errado.

E no que toca ao equilíbrio de forças? É esperar que nenhuma equipa faça magia e encontre brechas no regulamento, de forma a não surgir uma Brawn GP de 2009 ou uma Mercedes de 2014. Ross Brawn, que hoje até é diretor da categoria, reiterou o cuidado que houve na elaboração do regulamento para que não existam disparidades entre as equipas.

“Gastámos algum tempo a observar as sensibilidades de diversas áreas, para ver onde poderia haver uma brecha para as equipas evoluírem e mudarem os seus projetos. Tivemos uma fase em que tentámos ver onde quebraríamos as regras e quais brechas poderíamos encontrar. Mas solucionámos isso bem”, disse ao jornal 'The New York Times'.

A sonhar com dias ainda mais eletrizantes, a Fórmula 1 prepara-se para arrancar a temporada de 2022 com o objetivo de ter corridas frenéticas e com esperanças de, pelo menos, repetir o espetacular duelo Max Verstappen x Lewis Hamilton do ano passado.

