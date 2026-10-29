Como subir de nível mais depressa no Season Pass do FC 27

Algumas das melhores recompensas do EA SPORTS FC 27 são obtidas através do Passe de Época. Moedas do Clubs, itens especiais de jogador, pacotes do Ultimate Team e personalizações para os estádios estão disponíveis, mas precisas de ganhar SP para os desbloquear. De seguida, apresentamos algumas dicas para ganhares SP rapidamente no Passe de Época do FC 27, válidas durante todas as épocas.

01 Joga partidas todos os dias para ganhares SP

Ganha jogos por diversão e para ganhar moedas © EA Sports

A primeira dica pode parecer óbvia, mas também é a mais eficaz. Pela primeira vez, ganhas SP por cada partida que jogas no FC 27. Se venceres em modos competitivos online, como o Champions e o Rivals, ganhas 60 SP para o Passe de Época. Nos modos como o Squad Battles e o Rush, a quantidade de SP é ligeiramente inferior.

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Existe um limite diário de 850 SP que podes ganhar através de partidas. Por isso, terás de jogar regularmente ao longo da época. Ainda assim, jogar é a melhor forma de subir de nível rapidamente. Quando vires outros jogadores com níveis muito superiores ao teu, é provável que tenham jogado muitas partidas e atingido o limite diário de SP em vários dias.

02 Explora outros modos para ganhares SP facilmente

Os diferentes modos oferecem recompensas diferentes © EA Sports

O Season Pass tem maior impacto no modo mais jogado do FC 27: o Ultimate Team. As recompensas estão mais direcionadas para este modo e é também onde podes ganhar mais SP. No entanto, os SP que ganhas em qualquer modo contam para o mesmo passe. Por isso, não te esqueças de explorar os restantes modos para conseguires alguns SP facilmente.

Por exemplo, no Carreira de Treinador, através do Manager Live, existem frequentemente objetivos fáceis de completar. Basta cumprires os desafios deste modo para ganhares milhares de SP. Estes podem incluir tarefas como vencer várias partidas consecutivas ou obter um determinado lucro em transferências. Se escolheres uma equipa de topo, conseguirás completar os objetivos rapidamente e dar um bom impulso aos SP do teu Passe de Época.

03 Dá prioridade aos objetivos fáceis de acumular

Nem sempre vale a pena fazer um esforço extra para ganhar 150 SP por uma tarefa pouco habitual. Embora possa ser uma opção se estiveres mesmo com dificuldades, o melhor é concentrares-te em objetivos fáceis de completar ou naqueles que consegues cumprir naturalmente enquanto jogas. A forma mais eficiente de jogar FC 27 é tentares completar vários objetivos ou obter diferentes tipos de recompensas em simultâneo. Se conseguires cumprir objetivos enquanto ganhas pontos de classificação no Rivals, aproveita essa oportunidade.

Por isso, quando encontrares objetivos que atribuem SP por completares SBCs, comprares ou venderes jogadores no mercado do Ultimate Team, jogares partidas ou venceres jogos no modo Carreira, dá-lhes prioridade para ganhares SP mais rapidamente.

04 Considera o Passe Premium para ganhares SP extra

O Premium Pass vai dar-te SP extra © EA Sports

Subirás de nível mais depressa com o Premium Pass do que apenas com o passe básico gratuito.

Várias vezes ao longo de cada época, uma das recompensas por atingires um novo nível consiste em SP adicionais. Estas recompensas costumam ser atribuídas em pacotes de cerca de 2500 SP, permitindo-te subir vários níveis de uma só vez. Sem o Passe Premium não receberás estas recompensas em SP, o que significa que subirás de nível mais lentamente. Sim, custa dinheiro ou uma quantidade considerável de moedas do jogo, mas pode valer a pena se estiveres com dificuldades em chegar ao nível 30 do Passe de Época.

05 Aproveita os aumentos de SP no final da época

A paciência vai ser recompensada © EA Sports

Quando vires aquele jogador incrível no nível 30, no final do Season Pass, a tua primeira reação poderá ser jogar o máximo possível para chegares ao fim antes de todos os teus amigos. No entanto, não precisas de te apressar. Tem paciência.

Em todas as épocas, a EA SPORTS começa por disponibilizar SP através de objetivos a um ritmo mais lento, aumentando gradualmente a quantidade que podes ganhar à medida que a época se aproxima do fim. Se estiveres a meio da época, mas ainda só tiveres completado um quarto do Passe de Época, não há motivo para entrar em pânico.

Por exemplo, na última semana da primeira época, a EA SPORTS lançou um conjunto de objetivos chamado Season 1 SP Chase, que atribuía 7000 SP por simplesmente jogares e completares SBCs. É mais do que poderias ganhar com os objetivos das primeiras semanas em conjunto. Disponibilizar uma maior quantidade de SP na fase final da época é uma prática habitual nos jogos FC. Por isso, tem paciência: poderás recuperar o atraso à medida que a época se aproxima do fim, em todas as épocas.

Sobre o autor Quem é Tom Hopkins? Tom é escritor e editor, com mais de uma década de experiência nas áreas dos videojogos e do desporto. Foi editor-chefe de vários sites, tendo liderado equipas na Gfinity e na Twinfinite. É especialista em Fórmula 1, futebol, EA SPORTS FC e muito mais.