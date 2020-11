1. Não uses a IA

Mais adiante perceberás como o podes fazer com eficácia, mas primeiro tens de ter em mente que precisas de te preocupar tanto com a tua capacidade de defender como com opções de ataque interessantes.

2. Jockey

3. Defende o espaço, não o jogador

4. Troca de jogadores eficazmente

5. Dá instruções claras

Knowing exactly how you want a match to play out is important

Como o José Mourinho talvez te diria, a defesa começa no quadro tático. Como noutros FIFA, podes dar instruções específicas aos teus defesas. Se estiveres a jogar com uma formação que se expõe defensivamente, quererás dizer aos teus laterais para não se juntarem ao processo ofensivo. Se sentes que precisas de mais cobertura atrás, podes dizer aos teus médios defensivos e médios centro para cair no terreno.

6. Acerta na tua formação

You have to make sure your formation plays to your team's strengths