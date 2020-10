As pontuações do FIFA 21 já saíram há algum tempo. Alguns jogadores receberam 'boosts' após grandes temporadas, outros viram as suas pontuações cair por não terem conseguido apresentar-se no seu melhor ao longo do ano. Os novos 'ratings' já geraram muito debate, mas não estamos aqui para isso. Nem para te dizer qual é a melhor, a mais equilibrada equipa que podes montar no UItimate Team. Nada. Estamos aqui para falar da equipa mais potente, sem químicas e bugigangas, que podes construir no Ultimate Team.

Mais POWEEER.

Para construir este plantel megalómano e sem qualquer respeito pelas regras do Ultimate Team, optámos por 4-3-3 por ser a formação mais comum no futebol mundial e também uma das preferidas de muitos no FIFA.

Haaland saltou de 73, no FIFA 20, para 84, no FIFA 21. Não chega. © EA Sports

GR: Jan Oblak, Atlético de Madrid, 91 Rating

Jan Oblak é o guardião do Atlético de Madrid © EA

O Oblak teve concorrência de Alisson e ter Stegen, mas conseguiu manter o lugar no topo da lista de guarda-redes do jogo. A época de 2019/20 voltou a não dar troféus ao Atlético de Madrid, mas não há muitos que questionem a posição do antigo jogador do Sport Lisboa e Benfica como melhor guarda-redes do mundo, principalmente após exibições como a que fez frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões. A EA também não questionou.

LE: Andy Robertson, Liverpool, 87 Rating

Andy Robertson é o homem que queres a sair a jogar na tua equipa © EA Sports

Num choque para ninguém, Andy Robertson, lateral esquerdo do Liverpool, destaca-se como melhor lateral esquerdo do jogo. Os 'Reds' conquistaram a Premier League em 2020 e muito do seu sucesso vem de um estilo de jogo que assenta na subida dos laterais pelo campo. Com 83 de velocidade e 80 de drible, Robertson é o homem que procuras para sair a jogar da defesa. A Premier League já viu muitos grandes laterais na sua história, mas poucos foram tão importantes para as suas respectivas equipas quanto Robertson é para o Liverpool.

DC: Virgil Van Dijk, Liverpool, 90 Rating

Virgil van Dijk é o melhor defesa do FIFA 20 © EA Sports

Podia ser mais alguém? Há quem chegue perto do rating de 90 de Virgil Van Dijk, mas quando se fala dos melhores defesas do mundo, o nome do central holandês é o único que surge. Van Dijk está rodeado de grandes jogadores no Liverpool, mas parece que foi ele quem os transformou de 'meros mortais' a Campeões de Inglaterra, da Europa e do Mundo. 91 de defesa, 86 de físico e 76 de velocidade. Mais uma vez, Van Dijk vai ser besta.

DC: Sergio Ramos, Real Madrid, 89 Rating

Sergio Ramos está no top há anos © EA

Há uma década que Sergio Ramos é dos defesas mais bem cotados no FIFA. Jogadores como Koulibaly, Laporte e Varane, colega de equipa do Real Madrid, andam perto do rating do espanhol, mas não há quem possa olhar para as prestações da época anterior e dizer que o central espanhol não merece estar nesta lista. Peça chave na conquista de título do Real Madrid, Ramos é um central goleador que terminou a temporada em 10º na lista de melhores marcadores. Apesar de não ser o jogador com quem mais se simpatiza, é inegavelmente impressionante.

LD: Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 87 Rating

O jovem Trent Alexander Arnold já é um dos melhores do mundo © EA

Só os mais ferrenhos dos adeptos do Man Utd, Man City ou do Everton questionariam a entrada de Trent-Alexander Arnold no 11 mais poderoso do FIFA 21. A última peça de uma defesa muito Liverpool, Alexander-Arnold é um dos grandes impulsionadores de jogo do Liverpool, talvez até mais do que Robertson. O jovem jogador inglês tem 80 de velocidade, 80 de drible e uns incríveis 87 de passe. Com 'stats' assim, podes ter a certeza de que Trent é o teu 'playmaker' na defesa.

MDC: Casemiro, Real Madrid, 89 Rating

Casemiro vai ganhar-te muitos desarmes © EA Sports

Para tentar acomodar os melhores e mais brilhantes jogadores do mundo, vamos fazer um 11 com dois médios-defensivos e um médio-ofensivo, seguidos de dois extremos e um ponta de lança. No banco, vamos deixar os jogadores que não entraram por constrangimentos de formação. Para a primeira posição de médio defensivo vamos escolher Casemiro, confiável jogador do Real Madrid. O brasileiro, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, é muitas vezes tido como o mais subvalorizado do Real, fazendo o trabalho sujo para deixar as estrelas brilhar. A EA claramente é fã do seu trabalho na equipa e reconhece a sua importância, tendo-o como o médio-defensivo supremo.

MDC: Joshua Kimmich, Bayern Munich, 88 Rating

Talvez seja surpreendente que Kimmich seja o único jogador dos recém-Campeões Europeus, Bayern de Munique, a figurar neste 11 de colossos (desculpa aí, 'Lewangoalski'). Mas, apesar de não ser o primeiro jogador do gigante alemão que te vem à cabeça, não podes dizer que não merece estar na lista, tendo apenas menos um ponto de rating do que Casemiro. Toni Kroos, do Real Madrid, é MC e tem também 88 de rating, encaixando melhor nesta equipa por fazer ligações com Casemiro e Sergio Ramos.

MCO: Kevin De Bruyne, Manchester City, 91 Rating

O único jogador do City nesta equipa é, possivelmente, a maior estrela da Premier League. Mesmo com Ronaldo e Messi ainda a dar cartas, De Bruyne é candidato a melhor jogador do mundo no futuro. Com 86 de remate, 88 de drible e 93 de passe, o belga é mortífero de distância, encontra espaços onde estes não existem e vai dar-te sacos cheios de assistências. De Bruyne é um 'asset' valioso para o City e no FIFA 21.

EE: Neymar Jr, PSG, 91 Rating

Neymar Jr © Neymar Jr instagram

Neymar Jr teve concorrência pesada de Sadio Mané, mas garantiu a posição de melhor extremo esquerdo do FIFA 21. O brasileiro bate o extremo do Liverpool em passe e drible, mas perde em velocidade e fisicalidade. Neymar liderou o PSG rumo à final da Champions League, mas não foi capaz de os levar ao troféu. No FIFA 21, porém, certamente te levará longe.

ED: Lionel Messi, Barcelona, 93 Rating

Messi © Getty Images

As próximas duas entradas na lista são bastante familiares. Comecemos por Messi, não só o melhor extremo do jogo, como o melhor jogador, ponto final. Apesar da temporada desapontante do Barcelona, os números individuais do astro argentino ainda são impressionantes. O debate Messi-Ronaldo vai viver para sempre, mas o melhor a fazer é desfrutar do facto de termos perante nós dois dos melhores jogadores de sempre a pisar os relvados e, neste caso, a figurar no FIFA. O final de carreira destes craques está mais próximo do que longínquo, portanto joga com eles (e vê-os jogar) enquanto podes.

PL: Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio, 92 Rating

Ronaldo está carregado de cartas especiais no FUT © EA Sports

Tal como com Messi, parece que ter Ronaldo no melhor 11 do mundo é uma mera formalidade, mesmo depois da temporada que Robert Lewandowski fez pelo Bayern. Que mais há a dizer sobre Ronaldo que ainda não foi dito? O homem é um génio do futebol, uma força imparável, um colosso. Um vencedor em série. Um 'must' em qualquer equipa do Ultimate Team.

Substituições

GR: Alisson, Liverpool, 90 Rating -- Número dois mais uma vez. Desta feita, sem surpresa: Alisson teve uma temporada manchada com lesões.

LD: Dani Carvajal, Real Madrid, 86 Rating -- Não fosse a defesa do Liverpool tão colossal, Dani Carvajal, um dos heróis do Real Madrid, teria garantido um lugar nesta lista.

LE: Jordi Alba, Barcelona, 86 Rating -- A temporada desapontante do Barça consistiu, basicamente, em grandes 'carries' de Messi. Alba foi um dos poucos que não precisou de ser salvo assim tantas vezes.

DC: Kalidou Koulibaly, Nápoles, 88 Rating -- O central do Nápoles é um dos mais apetecidos do futebol mundial há algumas épocas e permanece um dos grandes defesas do jogo.

MC: Toni Kroos, Real Madrid, 88 Rating -- O metrónomo do Real Madrid. Nesta equipa pode fazer mais sentido do que Kimmich por questões de química.

EE: Mo Salah, Liverpool, 90 Rating -- Salah é um dos melhores jgoadores do mundo, mas ocupa a posição de Messi.

ED: Sadio Mane, Liverpool, 90 Rating -- Igual a Salah, só que aqui o culpado é Neymar. Este duo dá uma dupla substituição dos diabos.