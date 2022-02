Os craques do futuro que prometem brilhar no FIFA 22

O futuro está a bater à porta no futebol! Os craques de amanhã já ganham estatuto no presente e começam a ser figuras de destaque. Por isso mesmo, já chegaram as Future Stars (Craques do Futuro) do modo Ultimate Team do FIFA 22 . Anunciadas em duas equipas, estas cartas especiais prometem agitar este mundo, visto serem uma clara melhoria às pontuações que os jogadores escolhidos tinham aquando do lançamento do jogo.