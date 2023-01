FIFA 23 Ultimate Team: os 7 craques que deves contratar

A temporada de FIFA 23 já está em ação há alguns meses. Como é habitual no formato Ultimate Team, o objetivo principal é formar uma equipa competitiva desde que se instala o jogo. Para ajudar-te nesta missão, fizemos uma lista dos jogadores disponíveis e selecionámos sete que podes contratar e têm muito mais para oferecer do que aquilo que as suas fichas sugerem.

Tem em conta que os preços das cartas FUT 23 mudam diariamente e podem ser consideravelmente diferentes dos preços atuais daqui a alguns dias.

01 Federico Valverde – Real Madrid

Federico Valverde do Real Madrid no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 85

Posições: MC/ED

Preço PS/XBOX: 3.700 moedas

O primeiro jogador da nossa lista é Federico Valverde. O jogador do Real Madrid é um autêntico 'box-to-box' e praticamente não tem debilidades no seu jogo. Aliás, tem um ritmo alto de trabalho defensivo e ofensivo, pelo que corre para a frente e para trás durante os 90 minutos. Se podes adquiri-lo por apenas 3.700 moedas, aproveita!

02 Fikayo Tomori - AC Milan

Fikayo Tomori do AC Milan no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 84

Posições: DFC

Preço PS/XBOX: 11.000 moedas

Neste momento, tivemos de decidir entre Tomori e Eder Militão (Real Madrid) e foi o central do Milan que se impôs, por muito pouco, devido ao seu preço de apenas 11.000 moedas. Com 90 de velocidade e 86 de defesa , deixa pouco a desejar e pode acompanhar o ritmo dos avançados mais velozes. Os seus vínculos com a Serie A, o AC Milan e a seleção inglesa devem facilitar combiná-lo com a tua equipa.

03 Ousmane Dembélé – FC Barcelona

Ousmane Dembélé do FC Barcelona no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 83

Posições: ED/EI

Preço PS/XBOX: 5.400 moedas

Ousmane Dembélé é um dos poucos jogadores do FIFA 23 que tem um movimento especial e o pé menos dominante com 5 estrelas, o que, por si só, o torna num jogador "OP". O seu potencial de 86, combinado com 89 de drible, preocupará qualquer linha defensiva adversária.

Conselho extra: Dembélé também pode servir como "Super-Sub", ou seja, como um substituto ideal.

04 Renato Sanches – Paris Saint-Germain

Renato Sanches do Paris Saint-Germain no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 80

Posições: MC/MD

Preço PS/XBOX: 2.400 moedas

Qualquer veterano de FUT sabe que Renato Sanches não pode faltar numa lista de jogadores OP. Bem avaliado em quase todos os aspetos do jogo e um ritmo de trabalho elevado, fazem de Sanches - assim como Valverde - um trabalhador incansável dentro das quatro linhas.

Ainda assim, aquilo que dá grande destaque a esta carta quase todos os anos é a sua forte presença, que é difícil de explicar. Renato Sanches está perto de alcançar o seu potencial autêntico, e a sua contratação pelo PSG, com os vínculos que tem, significa que é presença habitual na maioria dos jogos da Weekend League ou Rivals.

05 Christopher Nkunku – RB Leipzig

Christopher Nkunku do RB Leipzig no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 86

Posições: SD/MCO/DC

Preço PS/XBOX: 15.000 moedas

Christopher Nkunku, estrela do RB Leipzig, teve uma grande melhoria neste ano. Passou de um rating de 81 no FIFA 22 diretamente para 86 e também os seus movimentos especiais passaram de 4 para 5 estrelas. Isto torna Nkunku num dos melhores criadores de ocasiões do jogo, com velocidade de 89.

O que realmente faz de Nkunku um jogador especial são as suas sólidas estatísticas defensivas para um avançado, o que faz com que também possa jogar como "8" sem problemas. Com tanta flexibilidade, não deveria ficar de fora dos teus planos de equipa.

06 Seko Fofana (Out Of Position) – RC Lens

Seko Fofana do RC Lens no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 81

Posições: MC

Preço PS/XBOX: 40.250 moedas

A carta dourada de Seko Fofana já poderia ser descrita como "esmagadora", mas com a versão 'Out Of Position', a EA lançou uma verdadeira máquina defensiva. Apesar de Fofana ser um central natural, a sua posição mais forte é como médio defensivo.

Para um jogador principalmente defensivo, o seu drible (81), passe (82) e remate (76) são mais do que aceitáveis e tem um desempenho muito melhor como "6". É verdade que a sua nacionalidade (Costa do Marfim) e o clube (RC Lens) não são tão fáceis de integrar quimicamente. Mas se ainda o conseguires, não hesites!

07 Wilfried Zaha (Rulebreaker) - Crystal Palace

Wilfried Zaha do Crystal Palace no FIFA 23 © EA Sports

Rating: 82

Posições: EI/SD

Preço PS/XBOX: 60.500 moedas

Outro marfinense como o último jogador OP da nossa lista: Wilfried Zaha. Zaha combina velocidade pura (91) com um físico extraordinário (83), o que deve fazer suar qualquer defesa. Movimentos especiais de 5 estrelas tornam Zaha imprevisível. O preço de 60.500 moedas pode ser um pouco mais alto, mas vale o investimento se encaixar na tua Ultimate Team.