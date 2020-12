5 filmes para te ajudar a sobreviver à ressaca

Pois é, pois é... Mais uma moedinha, mais uma voltinha, mais "uma daquelas". A ressaca toca a todos os que apreciam a vida boémia, daquela bebida com xs amigxs, de uma noite à grande, com muita dança e "saúde" de copos.

Tudo nesta vida se paga, e essas noites incríveis, por vezes, pagam-se com manhãs pesadas. Se esse é o teu caso, temos-te a dizer que estamos aqui para ti.

Não te podemos fazer festinhas nas costas e dizer que vai ficar tudo bem, mas podemos escolher filmes para que tu não o tenhas de fazer. São 4 filmes da Red Bull TV, com uma série à mistura, que te vão levar pelo mundo fora sem que tenhas de sair do sofá. Hoje, sabemos que prezas a parte de não sair do sofá.

Entretanto, se a coisa ficar mesmo complicada, este artigo vai ajudar-te com essa maldita ressaca.

The Last Ascent: Will Gadd's Return to Kilimanjaro

The Last Ascent

Há seis anos atrás, Will Gadd fez várias primeiras ascensões às torres de gelo do Monte Kilimanjaro. Em 'The Last Ascent' , com os icónicos glaciares de Kilimanjaro a desaparecer a um ritmo frenético, Gadd regressa para fazer uma última ascensão.

Winterland

Winterland

Explorar paisagens ajuda-nos a compreender quão conectados estamos com aqueles que as pisaram antes de nós. 'Winterland' segue uma equipa aventureira em busca de deixar a sua marca em locais icónicos e perseguir os fantasmas dos heróis de outrora.

Return to Earth

Return to Earth

O tempo ou é bem passado ou é mal gasto. Cada segundo existe para ser aproveitado. Em 'Return to Earth' vais viver uma jornada cinemática que te vai transportar para a sensação de imersão total que se tem quando se anda de bicicleta.

Life of Kai

Aloha, Mr Lenny

De fazer foiling nas maiores ondas do mundo a redifinir o que é possível numa prancha de surf, Kai Lenny vive a vida atrás dos seus sonhos. ' Life of Kai' leva-te no lugar do passageiro na jornada mundial do mais prodigioso 'waterman' do mundo.

Vê o primeiro episódio acima e a série completa, com passagens pela Nazaré, aqui.

Open the Doors

Open The Doors