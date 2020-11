Mais tempo em casa significa mais tempo para ver filmes. Para que não te falte nada, escolhemos sete filmes para que te possas transportar para diferentes partes do mundo, diferentes desportos e diferentes formas de expressão artística sem sair do sofá. Preparadx? Descobre o que escolhemos para ti!

Mais tempo em casa significa mais tempo para ver filmes. Para que não te falte nada, escolhemos sete filmes para que te possas transportar para diferentes partes do mundo, diferentes desportos e diferentes formas de expressão artística sem sair do sofá. Preparadx? Descobre o que escolhemos para ti!

Mais tempo em casa significa mais tempo para ver filmes. Para que não te falte nada, escolhemos sete filmes para que te possas transportar para diferentes partes do mundo, diferentes desportos e diferentes formas de expressão artística sem sair do sofá. Preparadx? Descobre o que escolhemos para ti!

Short Notice

VISION

Apresentado pela Adidas e Five Ten e contando com os talentos de Veronique Sandler e Tahnée Seagrave, VISION é um filme de MTB que se foca na inclusividade e em redefinir o status quo.

Apresentado pela Adidas e Five Ten e contando com os talentos de Veronique Sandler e Tahnée Seagrave, VISION é um filme de MTB que se foca na inclusividade e em redefinir o status quo.

Apresentado pela Adidas e Five Ten e contando com os talentos de Veronique Sandler e Tahnée Seagrave, VISION é um filme de MTB que se foca na inclusividade e em redefinir o status quo.

Uma Conversa com Charlie XCX