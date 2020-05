Filmes que contam a história de verdadeiros fenómenos

Estas são histórias que tens de conhecer.

Seja a de um rapper emergente dos subúrbios da Índia que se transformou num ícone da música ou a da rádio de Nova Iorque, que nos anos 80 transformou o mundo, com a disseminação de sonoridades como o hip hop, a house music ou a música eletrónica. Seja a de um incompreendido mito do underground do surf de ondas gigantes ou a de Dani Pedrosa, que mudou para sempre, e para melhor, o MotoGP. Seja a da Birdhouse Skateboards, equipa de Tony Hawk, e das suas figuras irreverentes, ou a do graffiti, que partiu da inocência de crianças em bairros desfavorecidos que queriam apenas dizer "estou aqui". O mundo não é o mesmo depois deles e tu também não serás depois de ver estes filmes.

Gully Life: A História de Divine

O primeiro documentário de sempre sobre a sua vida, Gully Life: A História de Divine , mostra como um jovem rapper de Mumbai se tornou num dos músicos mais icónicos da Índia e uma estrela mundial que enche estádios.

The Silent Samurai

Dani Pedrosa é uma das figuras mais importantes, mais amadas e mais respeitadas dos últimos 20 anos de MotoGP. Em "The Silent Samurai, a jornada de Pedrosa é vista pelos olhos de Sete Gibernau, antiga estrela do MotoGP, treinador e amigo do espanhol. Revive os momentos chave da carreira de um dos pilotos mais talentosos da sua geração.

Let's Be Frank

Quem é o enigmático Frank Solomon, figura do underground do big wave surfing? Será um humilde surfista de big waves, bondoso e atencioso? Ou será ele um 'bad boy' da má vida? É possível que o homem e o mito sejam inseparáveis.

Wall Writers

Os pioneiros do graffiti procuravam reconhecimento local, mas acabaram por criar uma nova subcultura. Conhece a história do graffiti e descobre como nasceu através de um grupo de crianças de bairros desfavorecidos, que apenas queriam deixar a sua marca.

Saturdays

O último filme da Birdhouse Skateboards, do lendário Tony Hawk. Filmado ao longo de três anos em alguns dos spots mais famosos do mundo, 'Saturdays' conta com a participação de Hawk e traz consigo do skate mais progressivo alguma vez capturado em filme, protagonizado pelas figuras mais irreverentes da cena.

Revolutions on Air

Revolutions on Air