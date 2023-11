Final Mundial Red Bull Dance Your Style 2023 | Tudo o que precisas de saber

Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022 Os melhores street dancers do planeta viajaram até à África do Sul para tomar de assalto o palco da Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022 a 10 de dezembro

Red Bull Dance Your Style No Red Bull Dance Your Style, és tu que decides quem ganha. Conhece aqui o calendário de battles.

Como assistir à final mundial do Red Bull Dance Your Style?

Quem vai competir na final mundial do Red Bull Dance Your Style 2023?

Quando e onde se realiza a Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2023?

é uma competição mundial de dança de estilo misto, um contra um, com eventos em mais de 30 países. Depois de uma edição incrível na África do Sul em 2022, a competição regressa com os melhores bailarinos de rua do planeta a irem para a Alemanha para a Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2023. Abaixo está tudo o que precisas de saber.