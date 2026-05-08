Lisboa recebe a Final Nacional do Red Bull Basement

De mais de 1300 ideias submetidas a nível nacional, apenas 10 chegaram à fase final. A

reúne os projetos mais promissores desta edição, depois de um processo altamente competitivo que colocou à prova a criatividade, a relevância e o potencial de impacto de cada proposta. No próximo dia 12 de maio, no

estas 10 ideias sobem ao palco para apresentar o seu pitch ao vivo.