Lisboa recebe a Final Nacional do Red Bull Basement

De mais de 1300 ideias submetidas a nível nacional, apenas 10 chegaram à fase final. A Final Nacional do Red Bull Basement 2026 reúne os projetos mais promissores desta edição, depois de um processo altamente competitivo que colocou à prova a criatividade, a relevância e o potencial de impacto de cada proposta. No próximo dia 12 de maio, no Técnico Innovation Center, estas 10 ideias sobem ao palco para apresentar o seu pitch ao vivo.
Na Final Nacional do Red Bull Basement Portugal, apenas uma equipa será escolhida para representar o país na Final Mundial, em São Francisco, Califórnia, onde estará em jogo um prémio de 100.000 USD em financiamento equity-free atribuído pela Red Bull, 25.000 USD em créditos Microsoft Azure e mentoria estratégica da Red Bull Ventures para acelerar o desenvolvimento do projeto. O vencedor recebe ainda um portátil da AMD para apoiar o trabalho e evolução da solução. Mais do que uma competição, este é um ponto de partida para ideias com potencial para escalar e transformar o futuro.
A escolha do Técnico Innovation Center não é por acaso. Enquanto hub de inovação do Instituto Superior Técnico, este espaço foi concebido para fomentar o desenvolvimento de projetos nas áreas da engenharia, ciência e tecnologia. Com uma forte aposta em investigação, desenvolvimento e inovação, o Instituto Superior Técnico contribui para iniciativas que aproximam o talento jovem do mercado e da sociedade.
As portas abrem às 17h e o evento tem início marcado para as 18h e reúne alguns dos projetos mais promissores desenvolvidos por jovens inovadores em Portugal, num ambiente onde tecnologia, criatividade e empreendedorismo se cruzam.
Lisboa prepara-se assim para uma tarde onde tudo pode acontecer, e onde as próximas grandes ideias podem começar a ganhar aaasas.
Os 10 finalistas do Red Bull Basement 2026
As equipas finalistas chegam de diferentes pontos do país e com percursos distintos, do meio académico a projetos independentes, mas com um objetivo comum: criar soluções que fazem a diferença.
- AQUALAB: Um drone aquático autónomo que monitoriza a qualidade da água em tempo real. Equipado com sensores modulares, recolhe e analisa dados ambientais, permitindo detetar poluição precocemente e apoiar decisões mais informadas na gestão de recursos hídricos.
- ALERTA WAVEGUARD: Sistema de deteção de quedas sem câmaras nem dispositivos vestíveis, baseado em sensores mmWave. Monitoriza idosos em tempo real e envia alertas imediatos para contactos de emergência, garantindo segurança com total privacidade.
- CROWDSYNC: Sistema de inteligência coletiva em tempo real que combina IA e sensores urbanos para mapear, prever e otimizar fluxos de multidões em cidades e eventos. Cria um “digital twin” do espaço físico e orienta os utilizadores através de uma app.
- FIREGRID: Rede de sensores inteligentes com IA que deteta sinais iniciais de incêndio e identifica padrões de risco e comportamentos suspeitos antes da ignição, permitindo uma abordagem preventiva aos incêndios.
- DETEÇÃO PRECOCE DE ESTENOSES NUMA AVF: Dispositivo médico para prever e detetar estenoses e tromboses em fístulas de pacientes em hemodiálise, contribuindo para um acompanhamento mais eficaz e preventivo.
- SIGN TRANSLATOR: Aplicação móvel de tradução bidirecional entre língua gestual e língua verbal. Permite tradução através da câmara para linguagem gestual e suporte visual em tempo real para tradução de voz.
- SIGNALGUARD IA: Sistema baseado em deep learning para deteção de sinais malignos, com foco na identificação precoce e apoio ao diagnóstico através de inteligência artificial.
- SAFE MESH: Rede de comunicação de emergência para situações de apagão, baseada em nós autónomos com energia solar e bateria. Permite mensagens offline, criação de grupos por área e destaque de alertas críticos.
- ROGVIL MINDSYNC: Sistema de IA que cruza dados fisiológicos (sono, stress, HRV) com hábitos digitais para identificar os momentos de maior performance cognitiva, ajudando o utilizador a trabalhar com maior eficiência.
- LUMINATION: Um sistema inteligente de iluminação pública que se adapta em tempo real para reduzir o desperdício energético, diminuir custos e minimizar a poluição luminosa, devolvendo visibilidade ao céu noturno.
Cada projeto apresenta uma abordagem distinta a desafios reais, desde soluções baseadas em inteligência artificial até iniciativas com impacto direto na saúde, segurança e conectividade.
Além das equipas finalistas, o evento contará com a presença de criadores de conteúdo com veia empreendedora, que vão subir ao palco para apresentar as suas empresas e partilhar experiências.
A Final Nacional conta ainda com o apoio da AEIST e da 351 Portuguese Startup Association, duas entidades que desempenham um papel ativo na promoção da inovação, do empreendedorismo jovem e da ligação entre estudantes.