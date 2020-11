Uma corda para saltar

Roda abdominal

O teu abdómen precisa de ser fortalecido? Então porque não arranjar uma roda abdominal. Não precisas de muito espaço para usá-la e também podes guardar facilmente. No entanto, descubre como usar corretamente este acessório com antecedência. Isso vai ajudar-te a evitar lesões!

O teu abdómen precisa de ser fortalecido? Então porque não arranjar uma roda abdominal. Não precisas de muito espaço para usá-la e também podes guardar facilmente. No entanto, descubre como usar corretamente este acessório com antecedência. Isso vai ajudar-te a evitar lesões!

O teu abdómen precisa de ser fortalecido? Então porque não arranjar uma roda abdominal. Não precisas de muito espaço para usá-la e também podes guardar facilmente. No entanto, descubre como usar corretamente este acessório com antecedência. Isso vai ajudar-te a evitar lesões!

Um tapete de yoga

Aqui está outro acessório clássico que podes comprar: um tapete de yoga. Às vezes, pode ser doloroso praticar exercício numa superfície dura com os joelhos. Além disso, um tapete de yoga permite fazer uma variedade de exercícios. Que tal praticar a posição de prancha, por exemplo?

Aqui está outro acessório clássico que podes comprar: um tapete de yoga. Às vezes, pode ser doloroso praticar exercício numa superfície dura com os joelhos. Além disso, um tapete de yoga permite fazer uma variedade de exercícios. Que tal praticar a posição de prancha, por exemplo?

Aqui está outro acessório clássico que podes comprar: um tapete de yoga. Às vezes, pode ser doloroso praticar exercício numa superfície dura com os joelhos. Além disso, um tapete de yoga permite fazer uma variedade de exercícios. Que tal praticar a posição de prancha, por exemplo?

Um elástico

Para o treino de força, não precisas necessariamente de uma máquina de fitness ou halteres. Algumas bandas de resistência já funcionam para trabalhar vários grupos musculares. Este acessório também pode ser adquirido a baixo custo. No entanto, certifica-te de verificar quais os exercícios que podes fazer e como.

Para o treino de força, não precisas necessariamente de uma máquina de fitness ou halteres. Algumas bandas de resistência já funcionam para trabalhar vários grupos musculares. Este acessório também pode ser adquirido a baixo custo. No entanto, certifica-te de verificar quais os exercícios que podes fazer e como.

Para o treino de força, não precisas necessariamente de uma máquina de fitness ou halteres. Algumas bandas de resistência já funcionam para trabalhar vários grupos musculares. Este acessório também pode ser adquirido a baixo custo. No entanto, certifica-te de verificar quais os exercícios que podes fazer e como.