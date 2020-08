Fitness anti-stress

que existe. Não só pelo que nos traz no aspecto físico, melhorando o funcionamento do nosso aparelho músculo-esquelético e orgânico, mas também a nível psicológico. Mais e mais pessoas estão a lançar-se à prática deste desporto com o objetivo de se sentirem bem ou desconectar do stress diário.

Não descobrimos nada ao afirmar que o exercício é uma das melhores ferramentas para a saúde que existe. Não só pelo que nos traz no aspecto físico, melhorando o funcionamento do nosso aparelho músculo-esquelético e orgânico, mas também a nível psicológico. Mais e mais pessoas estão a lançar-se à prática deste desporto com o objetivo de se sentirem bem ou desconectar do stress diário.

O aquecimento e o regresso à calma são decisivos para que o treino alcance os efeitos que pretendemos. Respeita-os. Se tiveres tempo e opção de escolha, não hesites em usar terapias como sauna, jacuzzi ou banho turco (com as limitações atuais, fica mais difícil). São muito boas opções para reduzir os níveis de stress.

Não é por passarmos mais horas no ginásio que vamos melhorar mais rápido. Se o plano de treino for bom, 40 minutos podem ser muito úteis. Não acumules horas e horas de ginásio a pensar que quanto mais, melhor.

Uma rotina de treino muito exigente pode causar efeitos opostos aos que desejamos. Escolher um plano de acordo com as tuas possibilidades e aumentar a carga apenas conforme se for evoluindo. Não cumprir o plano é desmoralizante.

A fadiga , embora muitas pessoas pensem o contrário, tem uma origem mais mental do que física. Portanto, mesmo que saias do trabalho muito cansado, vai para o ginásio em vez de te deitares no sofá. O condicionamento físico pode ajudar a recarregar a energia perdida.

