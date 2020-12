Boxe, o golpe final ao estilo de vida sedentário

É um desporto tão completo quanto polémico, no entanto a sua versão competitiva é prender dois homens (ou mulheres) num ringue e ... bem, já sabes. Embora o boxe tenha outros registos, as características de um treino completo, o exigente processo pelo qual o lutador passa antes de lutar.

Max Verstappen é apresentado ao treino de boxe

Já vimos isto mil vezes no cinema, a cena do Rocky a levantar-se quando ainda não tinham recolhido o lixo das ruas, os saltos frenéticos à corda, os socos nos pedaços gigantes de carne ... Aquele papel, adaptado ao século XXI e marcado pelas regras fitness, foi o que tornou a modalidade na preferência de milhares de pessoas no momento de ficarem em forma. Já é uma moda, como andar de bicicleta ou correr, então porque é que não tentas o boxe?

As academias mais emblemáticas recebem dezenas de pedidos todos os dias para começar a treinar os punhos, então não há ninguém melhor do que o responsável por gerir as aulas, Sergio Simón , sobre as vantagens de calçar luvas e começar.

Martín Giacchetta é um dos treinadores mais cobiçados © Boutique Gym / Under Armour

“O boxe vai aumentar a nossa resistência , porque é o que precisamos para aguentar o exigente trabalho físico que exige. Outra habilidade física que vamos implementar é a agilidade e, claro, velocidade. Vamos trabalhar a nossa velocidade ao golpear, tanto dos braços como dos pés”, diz Sergio, que continua a aprofundar outras vantagens de escolher esta modalidade para nos mantermos em forma:“ Vamos adquirir muita coordenação e para isso é muito importante estar concentrado...agora entramos no campo dos outros valores; para ficar focado, preciso de esquecer a rotina e colocar a minha cabeça ao serviço do que estou a fazer, senão não vou conseguir fazer os exercícios como deve ser”.

Sergio alerta que, para progredir, não valem meias medidas: “Tens de ir às aulas regularmente, o que implica seres uma pessoa estruturada . Isto é muito mais do que uma atividade coletiva e, se eu faltar a uma aula, fico atrás dos meus colegas”. Para além de todas as vantagens físicas que o boxe dá, o treinador destaca: “ Autoconfiança. Para mim é o mais importante, saber até que ponto tu és capaz de chegar” (e portanto fazer mal ou deixar que te façam, nos casos em que o contacto faz parte da rotina do treino, que nem sempre tem que ser assim).

Brincar ao boxe com a irmã, Alana Pacelli © Marcos Giraldi

Uma coisa que o boxe tem e muitos outros desportos não?

Sergio não hesita: “ Coordenação mão-pé . Não se pratica boxe com as mãos, mas sim com os pés. E coordenação olho-mão (mão-olho ), projetando onde queres bater. Tudo isto é muito trabalhado numa sessão”. Martín Giacchetta, confirma o que disse o seu parceiro (“vai trabalhar muitas qualidades que é impossível atingir com outras formas de preparação física e claro na sala de musculação”), define o boxe como “ uma espécie de dança de autoconfiança, porque sei onde bato e onde recebo, o que é um impulso muito poderoso de autoestima . No dia a dia, quando encontras pessoas que lutam boxe, vês que são pessoas seguras, pessoas que caminham de uma determinada maneira pela vida.

Em relação ao treino em si, Martín sugere que “ a parte física do boxe envolve influenciar todo o corpo, para cima e para baixo, continuamente . Isto é algo que eu, que não sou um defensor da hipertrofia muscular excessiva (o que é comum no mundo do fitness), adoro, porque o boxeador deve ser ágil e habilidoso para reagir ao segundo, arremesso, desviar ...Isto, à medida que ganhamos muita massa muscular, torna-nos lutadores mais lentos. Pode até ver-se no boxe profissional, quando falamos de pesos pesados ​​e pesos leves, falamos de duas formas diferentes de boxe, mas mesmo os pesos pesados ​​têm qualidades que os atletas do mesmo porte que praticam outros desportos não têm”.

O boxe pode ser o teu novo vicio © Virgyl Sowah / Unsplash

Martín lembra que na sua academia existem dois tipos de boxe, “o dos boxeadores, que se tocam um bocado e vão um pouco mais longe; e o do boxe eminentemente físico, em que conceitos de treino funcional se misturam com exercícios próprios da preparação de um boxeador, claro que sem contato ” (esta última versão é a que está a causar furor entre os que decidem calçar as luvas).

Todos podem boxear?