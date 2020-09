É muito comum que, por moda, gostos pessoais ou ignorância, se faça um tipo de treino que pode levar a um desenvolvimento muscular irregular. Quando isso acontece é porque estamos a focar o nosso plano em áreas específicas do corpo e a negligenciar outras que trabalhamos menos ou não trabalhamos. Por exemplo, é comum que os homens se concentrem mais no desenvolvimento dos músculos da parte superior do corpo e, mais especificamente, nos exercícios de bíceps e peitorais, ao contrário do que costuma acontecer com as mulheres que tentam fortalecer e treinar mais glúteo e pernas.