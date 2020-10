Flexões de ombros

O mais importante para treinar a parte frontal dos ombros é o exercício de empurrar que fazemos com frequência (flexões), mas neste caso com uma leve elevação da anca. Desenha uma pirâmide com o teu corpo e dobra os cotovelos trazendo a testa até ao chão. Podemos fazer este exercício com o nosso próprio peso corporal.