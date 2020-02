Os melhores 'wonderkids' do Football Manager 2020

Podíamos falar de Erling Haaland, mas Mason Greenwood merece a tua atenção no FM 2020. Atualmente com 17 anos, as suas pontuações, salvo a finalização, não são nada de espetacular, mas com o treino certo e acompanhamento, Greenwood pode tornar-se num artilheiro letal. Está avaliado acima dos 20 milhões de euros, mas vais precisar de mais para o tirar de Old Trafford.