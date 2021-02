Nesta altura do campeonato, grande parte dos jogadores de Football Manager 2021 conta já com largas horas de jogo, subidas de divisão, títulos e troféus internacionais. Muitos, quiçá, estarão à procura de novos desafios, novas realidades para enfrentar. Escolher uma nova equipa para treinar, porém, pode ser uma tarefa mais complicada do que vencer a Liga dos Campeões.

Queremos ajudar-te com esta escolha. Quer prefiras fomentar o desenvolvimento de jovens jogadores, gerir estrelas ou construir uma dinastia, certamente uma destas equipas irá satisfazer as tuas ambições.

Red Bull Bragantino

Bragatino é um bom início para uma save de longa carreira

Pode parecer suspeito, mas dá-nos uma chance: estreante na Série A, o Bragantino tem um único título Paulista no seu palmarés, o que faz deste o clube perfeito para começares a construír um legado. O modelo Red Bull misturado com uma liga repleta de miúdos maravilha faz desta uma save muito interessante para quem gosta de fazer as coisas a longo termo.

Vencer a Série A será o teu primeiro objetivo antes de virares atenções para a maior competição sul-americana, a Copa Libertadores. Depois disso, continuar a jornada para equipas como o Salzburg ou o Leipzig e tentar conquistar a Champions, enquanto manténs o diagrama de ritmo alto presente na família Red Bull, faria desta a derradeira save de progressão de carreira.

Inter Miami

Inter Miami

A MLS é uma experiência única no FM. A liga americana tem regras de transferência e contrato próprias, pelo que pode afastar aqueles que não têm a paciência para lidar com as particularidades do futebol norte-americano (entenda-se 'soccer'). Porém, se dominares estas regras, construir uma equipa de raiz para lutar por títulos pode ser um desafio atraente. Em 2021, não há desafio mais glamoroso que o Inter Miami de David Beckham.

Jogadores como Gonzalo Higuaín, Matías Pellegrini e Rodolfo Pizarro trazem-te qualidade desde o início. Com a experiência de Blaise Matuidi e o potencial de Julián Carranza tens uma chance real de atacar o título na época de estreia. Dá os teus toques finais ao plantel e com certeza ficarás próximo de o agarrar.

Barrow

Barrow

O sucesso e o estilo do Barcelona de Pep Guardiola em 2010/11 fazem dessa equipa uma das melhores da história do futebol. A abordagem ao jogo baseada na posse de bola inspirou muitos a adotar um modelo semelhante, mas certamente poucos esperavam que tal estilo surgisse no condado inglês de Cumbria.

Apelidados 'Barrowcelona', a equipa conquistou a promoção para a Football League pela primeira vez em 48 anos com uma marca futebolística raramente vista nos relvados lamacentos do futebol amador e semi-profissional. Quando assumires as rédeas do clube na League Two, o objetivo é simples: ascender na pirâmide do futebol inglês. Este é daqueles clubes que vais querer levar rumo ao sonho e treinar durante largas épocas, até chegares uma final europeia e, quem sabe, vencê-la. Se o conseguires fazer mantendo a filosofia de jogo a história deste Barrow tornar-se-ia ainda mais poética.

AZ Alkmaar

AZ Alkmaar terminou atrás do Ajax na época anterior

No que diz respeito a desenvolvimento jovem na Holanda, não há clube que chegue perto do Ajax. Porém, há uma equipa que tem conseguido desenvolver entusiasmante talento jovem nos últimos anos: o AZ Alkmaar.

Ofuscado apenas pela equipa de Amsterdão, o AZ brilhou graças a jovens como Calvin Stengs e Myron Boadu. Esta é uma equipa mais do que capaz de ameaçar o PSV, Feyenoord e Ajax durante anos. Reter talento enquanto desenvolves a próxima geração é fundamental. Faz isto e poderás estar entre os grandes clubes europeus durante a próxima década.

Bodø/Glimt

Bodø/Glimt talvez seja a melhor equipa escandinava que podes escolher

Acabadinho de vencer a Liga Norueguesa pela primeira vez na sua história, em parte graças ao sucesso de estrelas em ascensão como Jens Petter Hauge e Håkon Evjen, o Bodø prepara-se para entrar nas diferentes latitudes do futebol europeu. É aqui que te vai esperar o verdadeiro desafio.

O prémio pela conquista da liga é baixo e o Bodø tem de iniciar o seu caminho nas competições europeias na primeira qualificatória para a Champions. A liga doméstica arranca em junho e termina em setembro, o que significa que a tua campanha europeia se pode estender durante duas épocas se passares a fase de grupos. Não será fácil contestar jogos europeus na suposta 'off-season', mas é por isso que este desafio é tão entusiasmante.

Schalke

Schalke

A Bundesliga tornou-se uma das melhores ligas nos últimos anos de FM. Talento jovem e treinadores visionários ocupam as três camadas jogáveis do futebol alemão, todos com o derradeiro objetivo de romper o domínio do Bayern Munique. O Dortmund pode parecer a escolha óbvia para herdar o trono, mas se percorreres os olhos pela lista de equipas da liga podes dar de caras com um projeto talvez mais interessante.

O Schalke terminou mais perto do fundo da Bundesliga do que do topo nos dois anos e na temporada de 2020/21 encontra-se no último lugar da classificação, com apenas uma vitória em seu nome. No entanto, existe talento, as instalações não vão desaparecer e os fãs tampouco. Se abraçares este projeto terás de provar que o clube tem o que é necessário para voltar a figurar entre os melhores da Alemanha e, num futuro próximo, da Europa. Se conseguires conquistar um troféu depois destes anos sombrios na história do clube serás considerado uma lenda em Gelsenkirchen.

Milan

Milan

De longe o clube mais bem sucedido desta lista, o Milan dos últimos anos não tem sido a potência que em tempos foi, mas, com uma equipa com uma idade média de 25 anos, este é um projeto de futuro que começa agora a dar frutos.