Desenvolver talento jovem no Football Manager pode ser uma das experiências mais recompensadoras do jogo. Porém, por vezes, precisamos de alguém que tenha rendimento imediatamente. Gastar uma fatia generosa do orçamento de transferências num ponta de lança pode trazer consigo resultados instantâneos, mas há sempre o risco de acertar ao lado. Para esta lista, estabelecemos alguns parâmetros para ajudar a minimizar esse risco.

Olhámos para jogadores na sua idade de 'pico' (24 a 29 anos) para assegurar de que a amostra em termos de minutos, golos e forma era maior. Focámo-nos em jogadores baseados na Europa para garantir que estão a jogar num nível bom a elevado. Finalmente, filtrámos jogadores avaliados em mais de 35 milhões de euros para eliminar os Messis, Ronaldos e Neymares desta vida. Eis oito matadores que podem levar-te à glória no FM21.

Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)

Ao lado do colega de equipa e compatriota Marcus Thuram, Alassane Pléa ajudou o Borussia Mönchengladbach a atingir a Liga dos Campeões na última temporada com um 4º lugar na Bundesliga. O antigo avançado do Lyon começou a chegar ao pico dos seus poderes desde que chegou ao Gladbach, alcançando dois dígitos em golos em todas as temporadas. A sua 'work rate' e agressividade fazem dele um ótimo jogador para pressionar à frente, a boa capacidade de decisão e velocidade tornam-no uma opção para a posição de Extremo Invertido no flanco esquerdo. Foi esta versatilidade que o tornou um membro vital da equipa de Marco Rose e atraiu o interesse dos melhores clubes da Europa. Pléa não é a opção mais barata, mas é uma que se vai pagar rapidamente.

Memphis Depay (Olympique Lyonnais)

Depois de tempos desapontantes em Old Trafford, Memphis Depay encontrou na Ligue 1 e em Lyon uma casa. Cinco temporadas depois, Depay usa a braçadeira de capitão dos Les Gones. Apesar de não ser o avançado mais clínico, Memphis destaca-se graças à sua habilidade de cumprir vários papéis, oferecer sempre muita velocidade de jogo e ser uma caixinha de truques. Se o valor a rondar os 30 mihões de euros te afasta deste jogador, então a paciência poderá valer-te a sua assinatura. O contrato do craque holandês acaba em junho de 2021 e atrairá, certamente, muitos clubes. Mantém-te atento e, seja de graça ou pelo valor completo, poderás ter um avançado mais do que estabelecido na tua equipa.

Gerard Moreno (Villarreal)

Moreno pode ser mais maduro do que outros, mas é um bom investimento © SEGA

O jogador mais velho da nossa lista e talvez o ponta de lança mais equilibrado em termos de atributos. Apesar de poder não fazer nada de extraordinário, Moreno também não parece ter fraquezas evidentes. O movimento sem bola e a finalização do espanhol permitem-lhe converter muitas chances e o seu primeiro toque e passe envolvem a restante equipa no jogo. O seu número de golos é modesto e pode dever-se a nunca ter jogado por um clube 'grande'. A sua cláusula de rescisão é alta, mas é muito provável que o consigas contratar por volta dos 30 milhões de euros. Se deres prioridade à funcionalidade sobre a exuberância, então Gerard Moreno é o avançado para ti.

Andrea Belotti (Torino)

Desde que foi contratado pelo Torino, em 2015, Andrea Belotti nunca marcou menos de 10 golos por temporada. A sua vontade para trabalhar muito em prol da equipa tornam-no um jogador popular entre os colegas, sendo capaz de finalizar confortávelmente com o pé e com a cabeça. Um cidadão exemplar, Belotti pode ser utilizado em diversos papéis na frente. Vais ter de combater o interesse de equipas como o Milan, que é o clube mais favorecido pelo jogador. Será que ele vai seguir as pegadas do ídolo Andriy Shevchenko e guiar os Rossoneri ao Scudetto? Ou farás com que se torne uma lenda na tua equipa?

Wout Weghorst (Wolfsburg)

Weghorst é alto e tem uma presença forte © SEGA

Com dois metros de altura, Wout Weghorst é o Homem Alvo ideal. Ainda que seja mortífero de cabeça, no ar, o ponta de lança do Wolfsburgo tem muito mais que se lhe diga. Pode facilmente jogar a Pressionar à Frente devido à sua grande 'work rate' e também é muito capaz a finalizar com o pé direito. Com 17 e 16 golos pela sua equipa na Bundesliga nas últimas duas temporadas, também já mostrou que é um marcador consistente. Os cerca de 10 milhões de valor inicial fazem deste holandês uma pechincha.

Moussa Dembélé (Olympique Lyonnais)

Agora na sua terceira temporada com o Lyon, Moussa Dembélé tornou-se um ponta de lança de bota de ouro da Ligue 1. Com 15 golos na primeira temporada e 16 na segunda, Dembélé tem todas as ferramentas para se manter nesta forma. Devastador em mais do que uma posição na frente, Dembelé tem uma ótima movimentação sem bola. Um valor entre os 25 e os 35 milhões de euros deverá ser suficiente para garantir os serviços do antigo jogador do Celtic.

Yussuff Poulsen (RB Leipzig)

Yussuff Poulsen, do Leipzig, não tem a finalização ou compostura dos jogadores acima mencionados, mas é uma boa contratação por aquilo que faz em campo. Rápido, forte e muito trabalhador, Poulsen é uma ótima escolha para treinadores que gostem de jogar na pressão e com um ritmo elevado. Yussuff é um versátil avançado moderno e sente-se confortável tanto numa dupla ofensiva como sozinho no ataque. Disponível por cerca de 23 milhões de euros, Poulsen não é clínico mas é mais do que capaz de se colocar em posições de golo ou até de servir colegas de equipa.

Arkadiusz Milik (Napoli)

