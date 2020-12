11 dos melhores Wonderkids do Football Manager 2021

A cada nova jornada de Football Manager, uma das primeiras prioridades é encontrar a geração de ouro do respetivo ano. Quer desenvolvas o teu ou mandes olheiros pelo mundo fora em busca do próximo Erling Haaland, a caça ao 'wonderkid' é uma parte integral da construção de um plantel no FM.

Para nos assegurarmos de que encontramos os melhores jogadores, tivemos mais do que apenas o potencial em consideração. A personalidade de um jogador, o seu valor, a cláusula de rescisão mínima, a determinação e a forma natural foram todos examinados para garantir que os jogadores têm os ingredientes necessários para se tornarem jogadores de elite no futuro. Seguem-se jogadores para cada uma das posições. Anota estes nomes.

Maarten Vandevoordt (Genk)

Vandevoordt pode vir a ser o próximo grande guarda-redes europeu © SEGA

Um internacional belga sub-19 e produto da 'cantera' do Genk, Maarten Vandevoort parece estar encaminhado para se tornar um dos guarda-redes mais brilhantes do FM21. Forte no um para um e determinado, o jogador de 18 anos pode ser moldado num guarda-redes de topo.

A agilidade é um ponto em que o jogador precisa de melhorar e o tempo de jogo será fundamental para que o seu verdadeiro potencial possa ser atingido. A decisão entre colocá-lo a jogar e arriscar inconsistência ou encontrar um clube apropriado para empréstimo terá de ser tomada cedo. Se perseverares com Vandevoort contarás com um guardião de classe mundial antes que este sequer atinja 21 anos.

Riccardo Calafiori (Roma)

Calafiori é um jogador muito equilibrado © SEGA

A Roma tem um plantel equilibrado a nível de juventude e experiência e que é mais do que capaz de terminar no top 6 da Série A. Jogadores como Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante são duas estrelas formadas que já fazem furor na capital italiana, mas são gemas escondidas como Riccardo Calafiori que podem elevar a equipa a outro nível.

Com pontuações bem equilibradas e uma boa quantidade de determinação, são muitas as razões para apostar em Calafiori de imediato. Com tempo de jogo, este jovem poderá ser mencionado ao lado de Cafu, antiga lenda da Roma.

Josko Gvardiol (RB Leipzig - Emprestado ao Dinamo)

Gvardiol é um defesa forte, com bom passe © SEGA

Contratado pelo Leipzig esta temporada, antes de regressar ao clube de juventude Dinamo por empréstimo, Josko Gvardiol tem os atributos necessários para ser um futuro defesa de topo na Bundesliga. Com jogadores como Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté como competição, Gvardiol terá de ser a melhor versão de si mesmo para se tornar um 'habitué' no 11 do clube alemão.

Apessar de possuir boas qualidades defensivas, é no passe que o croata realmente se destaca. Se melhorares a sua concentração e capacidade de decisão, Josk Gvardiol será um dos melhores defesas a sair a jogar no FM21.

Eduardo Quaresma (Sporting)

Quaresma precisa de algum trabalho, mas já é um jogador decente © SEGA

A abundância de talento jovem em Portugal faz da Liga NOS um sonho de desenvolvimento de jovens jogadores. Em termos de defesas, Eduardo Quaresma, do Sporting, talez seja um dos melhores para se apostar. As suas capacidades defensivas já são adequadas, mas a vertente física do seu jogo precisa de algum trabalho se quiseres contar com ele no topo.

O plantel do Sporting tem profundidade e, visto que o jovem de 18 anos está longe de ter um estatuto de titular, é bem possível que o consigas atrair com promessas de mais tempo de jogo no teu clube. A cláusula de rescisão cifrada acima dos 40 milhões de euros parece alta, mas pode vir a parecer uma pechincha quando Quaresma levantar troféus europeus pela tua equipa.

Tariq Lamptey (Brighton)

Tariq Lamptey é um lateral que se destaca © SEGA

Comprado ao Chelsea por 3 milhões de libras em 2019/20, Tariq Lamptey tem brilhado na primeira metade da temporada de 2020/21. Veloz, decente no drible e trabalhador, Lamptey já se destaca enquanto lateral na Premier League. Está longe de ser um produto acabado, no entanto, já que o lado defensivo do seu jogo ainda precisa de trabalho.

O 'bright side' é que Lamptey tem apenas 19 anos, por isso não te vai faltar tempo para refinar este diamante em bruto. Garantir os serviços do londrino pode ser duro e deves estar preparado para largar uma soma significativamente maior do que a que o Brighton largou há uma época atrás. Se continuar neste ritmo de desenvolvimento, Lamptey será certamente um internacional inglês e campeão da Premier League ainda antes de chegar ao cume da sua montanha de capacidades.

Eduardo Camavinga (Rennes)

Camavinga pensa bem taticamente © SEGA

53 jogos pela prmeira equipa, experiência na Liga dos Campeões e Liga Europa, três jogos e um golo pela seleção antes de sequer completar 18 anos. Vai ser difícil para Eduardo Camavinga igualar os feitos da vida real, mas não lhe faltam ferramentas para o fazer no teu save do FM21. Um inteligente criador de jogo, o médio do Rennes tem atributos mentais que fazem dele um talento especial e um futuro capitão. A única questão é por que clube.

O médio está avaliado por volta dos 20 milhões de euros, assinou um novo contrato no verão e tem a garantia da titularidade no Rennes. Se estiveres ao comando de um clube com o poder de puxar cordelinhos, Camavinga tem de estar no topo da tua lista.

Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)

Dominik Szoboszlai é rápido a jogar e criativo © SEGA

Dominik Szoboszlai é um dos mais cobiçados jogadores na Europa. O criador de jogo é o último a sair do poço de talento do Salzburgo, seguindo os passos de Sadio Mané e Erling Haaland. Mortífero em situações de bola parada, rápido com os pés e aventureiro com a bola, Szoboszlai está a captar a atenção da elite na Liga dos Campeões.

O húngaro parece pronto para dar um próximo passo na carreira, mas o clube que quiser contar com o seu talento tem de estar preparado para largar dois dígitos na casa dos milhões. Quer seja na Bundesliga, La Liga ou na Premier League, parece não haver dúvidas de que Szoboszlai parecerá estar em casa.

Michael Olise (Reading)

Com um bocado de trabalho, Olise pode tornar-se uma estrela © SEGA

A cláusula de rescisão de cerca de nove milhões de euros faz de Michael Olise a maior pechincha desta lista. Nascido em França e possuidor de nacionalidade inglesa e nigeriana, Olise é um médio criativo em torno do qual qualquer equipa do Championship podia construir uma equipa. Se por ventura estiveres a pensar comandar o Reading, quererás renegociar os termos do seu contrato o mais rápido possível, já que outras equipas vão tentar aproveitar-se da baixa cláusula de rescisão para o resgatar.

Olise tem o potencial para ser um jogador estabelecido na Premier League, mas os seus atributos mentais vão requerer trabalho ao longo do tempo. Em termos de investimento, o jovem médio ofensivo talvez seja o mais inteligente deles todos.

Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

O movimento, drible e jogo com bola no pé de Barrenetxea já são muito bons © SEGA

Nascido em San Sebastián, Barrenetxea é o mais recente talento vindo da fonte que parece ser o País Basco. Com 17 aparições pela primeira equipa na última temporada na La Liga, o jovem craque é claramente um jogador que o clube considera importante para o futuro. Com Mikel Oyarzábal do outro lado do flanco e o veterano David Silva no meio, a equipa do Real Sociedade tem um tridente ofensivo no meio campo capaz de meter medo a qualquer defesa da liga.

O movimento de Barrenetxea, o drible e a última bola são de nível muito elevado para alguém tão novo. Tirar este craque das garras do clube espanhol será difícil: a cláusula de rescisão é de cerca de 55 milhões de euros, mas terás de oferecer mais para atrair este wonderkid para fora do País Basco.

Gonzalo Plata (Sporting)

Gonzalo Plata tem um drible estupendo © SEGA

Com apenas 20 anos, Gonzalo Jordy Plata Jiménez é um dos jogadores que mais salta à vista nesta lista. Bom nas bolas paradas, rápido, perigoso de longa distância e tremendo no drible, o jogador equatoriano do Sporting só precisa de melhorar a sua capacidade de decisão e jogo sem bola para ser um caso sério em qualquer equipa. Com um treino específico e tempo de jogo bem gerido, esta força criativa pode tornar-se um dos melhores 'wonderkids' sul americanos do FM21.

Kaio Jorge (Santos)

Kaio Jorge parece preparado para seguir as pegadas de Neymar © SEGA

Falando de 'wonderkids' sul americanos, esta lista não estaria completa sem um jovem brasileiro. Produto da academia do Santos, Kaio Jorge parece estar encaminhado para seguir as pegadas de Neymar. Um avançado completo, capaz de jogar em vários papéis e com a estrutura para ter sucesso numa liga mais física, Kaio é tenaz, agressivo, bravo e muito trabalhador.