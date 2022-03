Football Manager 2022: 5 coisas que deves fazer desde o início

Se gostas de jogar com táticas, criar planos de treino detalhados e encontrar o próximo prodígio, o Football Manager é o jogo perfeito para ti. O simular de treinador de futebol da Sports Interactive impressiona sobretudo pela sua profundidade, que até pode sobrecarregar os principiantes aos início.

Por isso, temos aqui cinco dicas para te dedicares imediatamente depois de começares no comando técnico de uma equipa:

O mesmo acontece com os olheiros, analistas e o departamento médico: completa a equipa o quanto antes para beneficiares das habilidades de todos.

