Max Verstappen conquista GP do Japão e é bicampeão mundial da Fórmula 1

Em dose dupla! Depois de Max Verstappen ter assegurado o seu primeiro título como campeão mundial da Fórmula 1 na última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi em 2021, conseguiu defender com sucesso o trono, desta feita no Grande Prémio do Japão - e ainda com quatro corridas por disputar!

O facto de o neerlandês de 25 anos comemorar este triunfo em 'casa' da Honda (Suzuka) e estabelecer uma nova referência para a Red Bull Racing torna esta vitória ainda mais saborosa. No final, depois de longas horas marcadas pela chuva (e alguns percalços pelo meio...) na corrida em Suzuka, Verstappen demorou três horas completas para terminar o seu triunfante passeio até ao lugar mais alto do pódio.

Esta foi a 12ª vitória de Verstappen neste ano e a 14ª da Oracle Red Bull Racing na temporada de 2022 - ficou estabelecido um novo recorde, pois o anterior era de 13 corridas na temporada de 2013 (até então a temporada de maior sucesso na história da equipa).

Que ano! Foi incrível e algo que eu nunca imaginei que poderia acontecer depois de lutarmos até o fim no ano passado. Tivemos um carro tão bom novamente este ano Max Verstappen

“Sou muito grato a todos que contribuíram para este sucesso. Toda a equipa que está aqui, mas também a equipa da fábrica, que trabalha sem parar. Eles estão sempre cheios de motivação para tentar tornar o carro ainda mais rápido. O trabalho que fizemos em conjunto com a Honda - a melhorar continuamente a cada ano. Ganhar duas vezes é muito emocionante, especialmente aqui (no Japão), onde estão todos a assistir. Estou muito orgulhoso por termos conseguido esta vitória aqui", disse Verstappen, logo após a conquista.

“O primeiro título é um pouco mais emocionante, mas o segundo sucesso é ainda mais bonito depois desta temporada que tivemos, a juntar às vitórias, grandes corridas, ao trabalho em equipa e às duplas vitórias. Também lideramos o Campeonato Mundial de Construtores, que é onde continuamos a estar focados. Está a ser um ano muito especial”, acrescentou o bicampão do mundo.

01 O caos da chuva em Suzuka

No caos da chuva em Suzuka, Max Verstappen foi superior na liderança © Clive Mason/Getty Images

A consagração de Verstappen foi precedida por uma corrida completamente louca em Suzuka, no Japão. No início da corrida, Max viu Charles Leclerc (Ferrari) 'roubar-lhe' a liderança, mas rapidamente conseguiu ultrapassar o monegasco. Enquanto a chuva continuava a aumentar, Carlos Sainz (Ferrari) e Alex Albon (Williams) já estavam fora da corrida.

O safety-car teve de ir para a pista numa primeira volta agitada e a corrida ficou com bandeira vermelha durante quase duas horas, devido à chuva forte. Assim, não seria a distância total a decidir a corrida, mas sim o tempo no Grande Prémio do Japão de 2022.

Após a interrupção, o trio que já estava na frente (Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez ) permaneceu na liderança.

02 Verstappen acelera a todo o gás na chuva

Max Verstappen festeja a conquista do Grande Prémio do Japão de 2022 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nas voltas seguintes, Verstappen abriu mão da liderança. Ao invés, o “Neerlandês Voador” acelerou e construiu uma vantagem ainda mais confortável de cerca de 15 segundos.

Enquanto Verstappen estava na frente no seu mundo próprio, Pérez, que estava na terceira posição, aproximou-se cada vez mais do Ferrari de Leclerc. Pouco antes do final da corrida, o "Ministro da Defesa" ativou o modo ataque total e alcançou o segundo classificado.

Sob pressão da chuva torrencial do Japão, Leclerc cortou a chicane na última volta para garantir uma vantagem crucial e os comissários de corrida imediatamente iniciaram uma investigação. O resultado foi uma penalização de cinco segundos, que viu Sergio Pérez terminar em segundo, atrás do colega de equipa Max Verstappen. Devido à pausa para chuva, apenas 29 das 53 voltas originalmente programadas foram concluídas.

Quando a bandeira xadrez surgiu, ficou confirmada a dupla vitória para a Oracle Red Bull Racing. No entanto, Verstappen ainda estava a um ponto de garantir o título mundial. Ou talvez não? A confusão era grande entre os fãs, funcionários e até mesmo os pilotos. No entanto, a organização da prova atribuiu mesmo a pontuação máxima a Verstappen, apesar de não se terem cumprido mais de 75 por cento da corrida. A redução de pontos no final só se aplica caso a corrida seja interrompida e não reatada.

"Sou campeão do mundo? A sério? Tens certeza?”, disse um Max Verstappen visivelmente confuso nos bastidores, cujo rosto tenso se iluminou imediatamente quando ficou confirmado: o campeão mundial de Fórmula 1 2022, tal como no ano passado, tem o nome de Max Verstappen.

Max Verstappen apresentou outra performance fora deste mundo no Japão e provou ao longo da temporada que está numa classe à parte Dr. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull

03 Foco no Mundial de Construtores

Max Verstappen e Sergio Pérez festejam no Japão © Getty Images / Red Bull Content Pool

Com 25 pontos pela vitória no Japão, Verstappen contribuiu ainda mais para a vantagem da Red Bull Racing no Mundial de Construtores. O colega de equipa Sergio Pérez somou mais 18 pontos com o segundo lugar e agora está logo atrás de Verstappen na classificação dos pilotos com 253 pontos, seguido de perto por Charles Leclerc com 252 pontos.

O 'Checo' está a fazer uma ótima temporada, é realmente um ótimo trabalho em equipa Max Verstappen

Apesar de Max já ter garantido o título, ainda faltam quatro corridas no calendário da F1. O Grande Prémio dos EUA acontecerá em Austin, a 23 de outubro, antes de seguir para o México no dia 30 de outubro. A Red Bull Racing ainda está com uma liderança cimentada no Mundial de Construtores, graças à dupla vitória no Japão. Atualmente são 619 pontos, seguidos pela Ferrari com 454 pontos.