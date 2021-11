Fórmula 1: o que precisas saber sobre o Catar

Nada é mais emocionante do que quando o Campeonato do Mundo chega a um novo destino, seja um circuito recém-construído como o de Jeddah ou uma pista que nunca antes visitada, como é o caso do Grande Prémio do Qatar. Isto é o que já sabemos, mesmo antes de entrar na pista.

Fixa este número: 74

Losail é o 74º palco do Grande Prémio de Fórmula 1. A corrida no Médio Oriente segue-se a Mugello (72) e Portimão (73), que se estreou no ano passado. Porém, este será “o novo circuito” por muito pouco tempo, uma vez que no dia 5 de dezembro o Grande Prémio da Arábia Saudita será disputado no Circuito Corniche, em Jeddah.

Verstappen no Catar © Getty Images / Red Bull Content Pool

Apenas um dos pilotos já competiu aqui...

... E venceu. Na adolescência, Sergio Pérez-Mendoza - também conhecido como Checo - competiu na GP2 Ásia em 2008 e 2009. A sétima e a oitava ronda do campeonato aconteceram em Losail, a 13 e a 14 de fevereiro de 2009. O piloto proveniente de Guadalajara terminou em segundo (atrás de Nico Hülkenberg) na sétima ronda e venceu a oitava, onde também fez a volta mais rápida.

O circuito

O circuito de Losail tem curvas que fazem lembrar outros circuitos como Zandvoort, Hungaroring e Istanbul Park, ainda assim, o que mais se assemelha é o de Mugello. Sim. A pista é bastante plana, mas as curvas são fluídas, Além de uma reta de 1km e uma única zona DRS, a maior parte da volta é feita da esquerda para a direita e da direita para a esquerda durante várias sequências de curvas muito rápidas. As curvas 12, 13 e 14 são as mais importantes, já que devido ao downforce na F1, se tornam numa longa curva de três vértices, muito semelhante à curva 8 em Istambul, embora na direção oposta. Uma coisa é certa, os pneus vão sofrer...

O circuito no Catar © 2003-2021 Formula One World Championship Limited

A diferença entre duas e quatro rodas, é real

Este circuito é famoso pelas corridas de moto, mas muitas competições de automóveis também já foram realizadas em Losail. Além da GP2 Ásia, o World Touring Car Championship visitou o Catar em 2015-2017 e o Speedcar Series em 2009, evento no qual Tonio Liuzzi conquistou a vitória. O GP Masters Series também marcou presença no país em 2006 e Nigel Mansell (campeão de F1 em 1992) conquistou o primeiro lugar.

Luz artificial no Catar © Getty Images / Red Bull Content Pool

Recordes de tempo

Francesco Bagnaia detém o recorde da volta mais rápida em duas rodas em Losail, com uma volta de 1: 54,491 no início deste ano durante o Grande Prémio de MotoGP de Doha. No entanto, o recorde de volta final remonta à corrida GP2 de 2009, com 1: 38.699 de Davide Rigon. Neste fim de semana, a F1 promete bater o recorde de 1m30s. Pode haver muita diferença entre a qualificação e a corrida, talvez sete segundos, dependendo da temperatura da pista e do estado da superfície.

3, 2, 1 ... Luzes! Ação!

O Circuito de Losail foi inaugurado em 2004 e a sua iluminação instalada em 2007. Desde 2008, a corrida de MotoGP passou a ser realizada à noite. No que diz respeito à F1, quatro corridas serão os destaques desta temporada: Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Abu Dhabi. O pôr do sol deste domingo é às 16:44 e a corrida começará às 17:00. Preparados?