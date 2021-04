Todos os 12 pilotos que já correram pela Red Bull Racing

A Red Bull Racing estreou-se na Fórmula 1 em 2005. Por esta altura já não é nenhuma equipa novata: está habituada a vencer corridas, já fez poles e já conquistou quatro títulos mundiais de pilotos e construtores. Com quase duas décadas de trabalho já cumpridas, foram 12 os pilotos que passaram pelos quadros da equipa. Será que te lembras de todos? Relembra-os aqui, pela ordem de corridas disputadas.

01 Mark Webber (AUS, 2007-2013)

GPs: 129 | Títulos: 0 | Vitórias: 9 | Poles: 13 | Melhores voltas: 19

Mark Webber comemora a pole no GP da Coreia do Sul de 2012 © Mark Thompson / Getty Images

Foi na Red Bull Racing que o australiano viveu os melhores anos da carreira e conseguiu todas as suas nove vitórias, competindo com o macacão azul durante sete temporadas. Webber foi muito importante na construção da equipa que se sagrou tetracampeã mundial, terminando três vezes na terceira posição da classificação geral, nos anos de 2010, 2011 e 2013.

02 Sebastian Vettel (ALE, 2009-2014)

GPs: 113 | Títulos: 4 | Vitórias: 38 | Poles: 44 | Melhores voltas: 23

Sebastian Vettel comemora a vitória no GP dos EUA de 2013 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Quando Sebastian Vettel chegou à Red Bull Racing já se sabia do que era capaz: em 2008, o alemão levou a pequena Scuderia Toro Rosso a uma vitória improvável no GP de Itália, a primeira da sua carreira e da história da equipa. No ano seguinte, mudou-se para a Red Bull Racing e foi vice-campeão. A partir de 2010 somou quatro títulos seguidos, feito que só outros três pilotos conseguiram: Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher e Lewis Hamilton.

03 Daniel Ricciardo (AUS, 2014-2018)

GPs: 100 | Títulos: 0 | Vitórias: 7 | Poles: 3 | Melhores voltas: 13

Daniel Ricciardo no pódio do GP da Austrália de 2014 © Vladimir Rys / Getty Images

É difícil não gostar de Daniel Ricciardo O australiano é bom rapaz, bem humorado e descontraído num ambiente pouco propício a grandes sorrisos. Como se isso não bastasse, Daniel é rápido. Muito rápido. Se lhe faltou um título nos seus anos de Red Bull Racing, exibições incríveis certamente não: e não falamos apenas das que lhe renderam sete vitórias. Um tipo que deixa saudades.

04 Max Verstappen (HOL, desde 2016)

GPs: 98 | Títulos: 0 | Vitórias: 11 | Poles: 4 | Melhores voltas: 10

Max Verstappen já leva 11 vitórias em F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ao lado de Vettel, Max é o mais talentoso piloto que já se sentou num carro da Red Bull Racing. Veloz, audaz e corajoso são apenas alguns dos adjetivos que definem o atual piloto da equipa. Na sua primeira corrida ao volante do RB venceu, tornando-se o mais jovem vencedor da história da F1, com 18 anos e 7 meses. Em segundo lugar nessa lista? Sebastian Vettel. O título mundial é uma questão de tempo.

05 David Coulthard (ESC, 2005-2008)

GPs: 71 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

David Coulthard durante os testes em Barcelona em 2006 © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Piloto fundamental na construção da Red Bull Racing , o escocês já tinha carreira sólida quando chegou à equipa em 2005, no ano de estreia desta. David Coulthard estreou-se em F1 pela Williams logo após da morte de Ayrton Senna e foi vice-campeão pela McLaren em 2001. A sua experiência fez a Red Bull Racing chegar a outros patamares, mesmo que seus números não encham os olhos: foi terceiro no Canadá, em 2008.

06 Christian Klien (AUT, 2005-2006)

GPs: 28 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

Christian Klien © GEPA/Andreas Pranter

O austríaco era piloto da Jaguar quando a equipa inglesa foi vendida e se tornou Red Bull Racing. Na estreia pela Red Bull, no GP da Austrália de 2005, ele estava na grelha. Qualificou-se em sexto e terminou a prova em sétimo. Acabou por se despedir no GP de Itália de 2006 com um 5º lugar na China, em 2005, como melhor resultado. Voltaria a disputar mais três GPs em 2010 pela HRT.

07 Alexander Albon (TAI, 2019-2020)

GPs: 26 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

Alexander Albon, da Red Bull Racing, em 2020 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Quando Pierre Gasly deixou a Red Bull Racing para voltar à Scuderia Toro Rosso, Albon ganhou uma chance. Atravessou tempos difíceis, deixou muito suor no macacão e terminou a sua trajetória pela equipa no fim de 2020 com dois pódios somados, terceiros lugares nos GPs de Toscana e do Bahrain. Em 2021 é reserva da equipa e piloto de DTM, ao comando de um Ferrari.

08 Daniil Kvyat (RUS, 2015-2016)

GPs: 21 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

Daniil Kvyat © Getty Images / Red Bull Content Pool

O russo fez duas temporadas, 2015 e 2016, mas na segunda somou apenas três corridas: Bahrain, China e Rússia. Na quarta corrida da época deu o lugar a Max Verstappen e, bem, o resto da história tu já sabes. O seu melhor resultado pela Red Bull Racing foi um segundo lugar no GP da Hungria de 2015. Depois de sair da equipa ainda defendeu as cores da Scuderia Toro Rosso e da Scuderia AlphaTauri.

09 Pierre Gasly (FRA, 2019)

GPs: 12 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 2

Pierre Gasly © Red Bull Content Pool

A história de Pierre Gasly é uma de redenção. O piloto francês brilhou na Scuderia Toro Rosso, mas quando subiu para a Red Bull Racing o seu desempenho não correspondeu às expectativas que tinha criado. De volta à STR, mostrou que o mau ano na RBR foi apenas um soluço: foi segundo classificado no GP do Brasil de 2019 e conseguiu uma surpreendente vitória no GP de Itália, em 2020, quando a equipa já era a atual Scuderia AlphaTauri .

10 Vitantonio Liuzzi (ITA, 2005)

GPs: 4 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

Vitantonio Liuzzi no GP da Inglaterra de 2005 © Red Bull Racing

O italiano não teve uma das carreiras mais longas na F1. Foram seis temporadas e apenas quatro corridas pela Red Bull Racing para Vitantonio Liuzzi, mas ele estava lá na temporada de estreia da equipa. Disputou os GPs de San Marino, Espanha, Mónaco e Europa em 2005 e teve como melhor resultado um oitavo lugar em Imola. Depois passou pela Scuderia Toro Rosso, Force India e HRT antes de deixar a categoria, em 2011.

11 Robert Doornbos (HOL, 2006)

GPs: 3 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

Robert Doornbos no GP da Austrália de 2006 © Red Bull Racing

Lembrar do primeiro holandês que correu pela Red Bull Racing é uma tarefa para quem já está no nível mais difícil. Robert Doornbos disputou 11 corridas na F1, sendo que as últimas três foram pelos Flying Bulls. Chegou ao fim de todos os GPs, mas sem pontuar: a sua melhor classificação foi um 12º lugar, nos GPs da China e do Brasil. Acabou por se tornar comentador.

12 Sergio Pérez (MEX, desde 2021)

GPs: 2 | Títulos: 0 | Vitórias: 0 | Poles: 0 | Melhores voltas: 0

Sergio Pérez nos testes coletivos do Bahrein, 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Depois de sete temporadas de bons serviços prestados à Force India/ Racing Point, Sergio Pérez chegou à Red Bull Racing para ter a melhor chance da carreira. O piloto mexicano é seguro, rápido e comete poucos erros e sabe gerir o carro para chegar bem ao fim das corridas. O seu cartão de visita final antes de rumar à Red Bull Racing foi a surpreendente vitória no GP de Sakhir, em 2020. Atualmente soma apenas dois GPs pela equipa, mas está a caminho dos 23 esta temporada.