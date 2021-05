Panelas, mesas, cadeiras, ferramentas: até meados dos anos 2000, as equipas alugavam equipamentos cruciais e secundários em cada local por que passavam para todas as corridas realizadas fora da Europa. Por volta de 2004, a F1 adotou o transporte marítimo, que, apesar de ser mais lento, é mais barato do que o aéreo e também permite que as equipas carreguem mais peso.

Panelas, mesas, cadeiras, ferramentas: até meados dos anos 2000, as equipas alugavam equipamentos cruciais e secundários em cada local por que passavam para todas as corridas realizadas fora da Europa. Por volta de 2004, a F1 adotou o transporte marítimo, que, apesar de ser mais lento, é mais barato do que o aéreo e também permite que as equipas carreguem mais peso.

Hoje, cada equipa deixa os cargueiros várias semanas antes de cada corrida e carrega as suas grandes estruturas com muitos acessórios repetidos. "Temos cinco conjuntos de frete marítimo que viajam pelo mundo", diz Gerrard O'Reilly, gerente de logística da

Hoje, cada equipa deixa os cargueiros várias semanas antes de cada corrida e carrega as suas grandes estruturas com muitos acessórios repetidos. "Temos cinco conjuntos de frete marítimo que viajam pelo mundo", diz Gerrard O'Reilly, gerente de logística da Red Bull Racing . “Cada frete marítimo contém três contentores com cinco conjuntos idênticos".

Se te parece exagerado, vamos convencer-te pela sua conveniência. Por vezes o calendário não perdoa e precisas de enviar o mesmo material quatro vezes para quatro lugares diferentes num curto espaço de tempo. Tal aconteceu em 2019, por exemplo, quando as equipas arrancaram a época com a sequência de GPs Austrália-Bahrain-China-Azerbaijão.

Mas é totalmente planeado. Se as equipas não desmontarem os carros para as pequenas viagens europeias feitas de camião, a corrida noutro país exige transporte aéreo e peças de reposição.

Portanto, a Formula One Management (FOM), empresa que gere a Fórmula 1, contrata anualmente uma frota de seis Boeing 747 que transporta os chassis, os motores, os espelhos ou até as asas dos carros de corrida, além de vários equipamentos. Esses aviões cobrem pouco mais de 130 mil km numa temporada e transportam cerca de 30 toneladas de equipamentos por equipa (ou fabricante de motores) por etapa.

Lembras-te de sofrer para organizar festas ou saídas à noite com uma mão cheia de amigos? Então imagina gerir o transporte de 50 a 80 pessoas por corrida, como as equipas de F1 têm de fazer. Uma grande equipa de funcionários, incluindo mecânicos e engenheiros, é obrigada a chegar cedo e sair tarde, pelo que passa algum tempo longe de casa. "Para um piloto, não é difícil", explicou o espanhol Pedro de la Rosa, antigo piloto de F1. "Passas muito tempo fora e, se tens uma família, é complicado, mas os verdadeiros heróis são os outros membros da equipa. Duas corridas consecutivas, para nós, são duas semanas. Para eles, um mês. Às vezes, dois meses para alguns, que não conseguem ajeitar-se em duas provas consecutivas".

