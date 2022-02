Vê o caminho da FURIA até ao estatuto de lenda em 'Road to Legends'

Desde que se formou em 2017, a FURIA tem vindo a subir degraus até chegar ao estatuto de lenda em 2021. Agora que a equipa brasileira de Counter-Strike: Global Offensive se prepara para feitos ainda maiores em 2022, temos para ti um documentário que retrata a história deste grupo incrível.

O primeiro contacto com a equipa no documentário acontece na 'gaming house' da FURIA, em Monterrey, no México. É aí que os jogadores treinam as mentes e os corpos para os desafios que os esperam. O documentário dá-nos a conhecer os profissionais de topo Yuri 'yuurih' Boian, Andrei 'arT' Piovezan, Kaike 'KSCERATO' Cerato, Vinicius 'VINI' Figueiredo, e o rookie André 'drop' Abreu. Também poderás ouvir comentários de vozes reconhecidas do mundo dos esports de CS:GO, incluindo de Nemanja 'huNter-' Kovač da G2 Esports.

Vê o documentário 'FURIA: Road to Legends' no player no topo da página.

Nicholas '⁠GUERRI⁠' Nogueira, treinador da FURIA, no Red Bull Gaming Sphere © Richard Ström/Red Bull Content Pool

A FURIA conta com um grupo muito interessante - yuurih, arT, e VINI são todos veteranos da equipa. Por exemplo, 2021 foi o quinto ano consecutivo de yuurih na FURIA. ArT e VINI juntaram-se apenas alguns meses depois de yuurih. Por outro lado, Drop tinha estado ativo no mundo de CS:GO desde 2019 e a trabalhar na academia da FURIA para ter a oportunidade de chegar à equipa principal. Começou no roster em agosto de 2021, depois de 18 meses na academia - e chamá-lo para a elite foi uma decisão inteligente da equipa.

Yuri "yuurih" Boian e Kaike "KSCERATO" Cerato © Victor Engström/Red Bull Content Pool

O primeiro grande desafio da FURIA foi o IEM Fall 2021 - um torneio fundamental para a equipa. É aí que vemos o grupo sob grande pressão por incluírem o inexperiente rookie no alinhamento inicial. No entanto, o jovem de 17 anos provou ser uma mais valia. A equipa acabou por conseguir sair com uma vitória inquestionável e assegurar o estatuto de 'lenda'. Até vemos Felipe 'Chivitz' Aguiar, Team Manager, de lágrimas nos olhos com a prestação de classe mundial da equipa a superar as suas altas expetativas.

Outro grande destaque é Nicholas 'guerri' Nogueira, a espinha dorsal da equipa. Os jogadores e o staff só têm elogios para dar ao treinador ao longo do documentário e não é difícil de perceber o porquê. A juntar ao elevado conhecimento de CS e às qualidades de estratégia, guerri ajudou a estabelecer uma estrutura familiar à equipa, onde cada jogador tem espaço para crescer e melhorar.

"Guerri é muito protetor dos seus jogadores", disse Marcos Bernardo, treinador de performance dos esports da FURIA. "Ele tem o papel de pai, irmão, assim como de treinador. E fá-lo de uma forma muito intensa, é como se estivesse a tomar conta da própria família."

Ainda no documentário, a equipa viaja até ao frio de Estocolmo, na Suécia, que muitos consideram ser a 'casa' de CS:GO. No PGL Major Estocolmo, guerri fez uma pausa e permitiu que Marcos 'tacitus' Castilho tomasse o papel de treinador. Na Arena Avicii, vemos yuurih conseguir a jogada mais 'clutch' em toda a sua vida num épico 1v4. Pouco depois, a FURIA fez história ao vencer a partida e chegar aos Playoffs.

O treinador adjunto Tacitus no Red Bull Gaming Sphere em Estocolmo, Suécia © Richard Ström/Red Bull Content Pool

Num momento emocionante, vemos a equipa a conhecer alguns dos seus heróis de CS:GO, enquanto entram na arena para as eliminatórias decisivas do torneio. Milhares de adeptos encheram as bancadas de aplausos quando a FURIA subiu ao palco para enfrentar o seu maior desafio de sempre. A primeira adversária foi a Gambit, uma formidável equipa russa. Como é que ficou o resultado final? Não vamos desvendar já tudo, terás de ver o documentário para descobrir.

O documentário traça o retrato de uma equipa que constantemente se desafia para que os seus elementos melhorem enquanto jogadores e seres humanos. A olhar para o futuro e com a motivação de um ano incrível, 2022 poderá bem ser o momento em que a FURIA toma conta do mundo de CS:GO.