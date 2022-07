Engenheiro e poliglota: conhece Domenico Tedesco, treinador do RB Leipzig

é um caso raro no mundo do futebol: nunca precisou jogar futebol para se tornar num bom treinador.

Campeão da Taça da Alemanha pelo RB Leipzig , Domenico Tedesco é um caso raro no mundo do futebol: nunca precisou jogar futebol para se tornar num bom treinador.

