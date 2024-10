Jürgen Klopp regressa ao futebol com um novo papel na Red Bull

Klopp falou com entusiasmo sobre o seu novo trabalho. "Depois de quase 25 anos na linha lateral, não poderia estar mais entusiasmado por me envolver num projeto como este", afirmou.

Klopp falou com entusiasmo sobre o seu novo trabalho. "Depois de quase 25 anos na linha lateral, não poderia estar mais entusiasmado por me envolver num projeto como este", afirmou.

"Estamos muito orgulhosos desta contratação excecional", afirmou ele, considerando a chegada de Klopp como um marco para a organização no futebol internacional. "Jürgen Klopp é uma das maiores e mais influentes figuras do futebol mundial, possuindo habilidades e carisma extraordinários."

Klopp tem sido uma das figuras mais requisitadas do futebol mundial desde que a sua inesquecível passagem de nove anos à frente do Liverpool chegou ao fim após a temporada 2023-24 da Premier League.

