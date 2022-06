A Ferrari teve um domingo difícil no Azerbaijão. Carlos Sainz abandonou a corrida na volta 9, devido a um problema hidráulico. Leclerc teve o mesmo desfecho 11 voltas depois, precisamente quando liderava o GP. No caso do monegasco foi um problema no motor.

A Ferrari teve um domingo difícil no Azerbaijão. Carlos Sainz abandonou a corrida na volta 9, devido a um problema hidráulico. Leclerc teve o mesmo desfecho 11 voltas depois, precisamente quando liderava o GP. No caso do monegasco foi um problema no motor.

A Ferrari teve um domingo difícil no Azerbaijão. Carlos Sainz abandonou a corrida na volta 9, devido a um problema hidráulico. Leclerc teve o mesmo desfecho 11 voltas depois, precisamente quando liderava o GP. No caso do monegasco foi um problema no motor.