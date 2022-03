F1: GP do Bahrain foi palco azarado para Max Verstappen e Sergio Pérez

protagonizaram um duelo espetacular no primeiro Grande Prémio da temporada de 2022 da Fórmula 1... até às últimas três voltas. Foi nesse momento, já bem perto do fim da corrida no Bahrain, que o azar bateu à porta do campeão do mundo, forçado a abandonar a pista devido a um problema mecânico. Foi um domingo de pouca sorte para a equipa da Oracle Red Bull Racing, já que Sergio Pérez também sofreu a mesma situação, já na última volta, e ficou muito perto de alcançar o pódio.

- aproveitou as má fortuna de Verstappen para conquistar o segundo lugar, à frente de Lewis Hamilton. Sergio Perez, durante grande parte da corrida na quarta posição, esteve muito perto de alcançar o pódio. No entanto, o mexicano também não escapou à onda de azar e foi precisamente na última volta que o seu carro sofreu um problema semelhante ao do colega de equipa da Red Bull Racing. Assim, o carro de 'Checo' fez um pião e ficou parado na pista, a ver todos os outros pilotos o ultrapassarem.

Mais atrás, o outro Ferrari - Carlos Sainz - aproveitou as má fortuna de Verstappen para conquistar o segundo lugar, à frente de Lewis Hamilton. Sergio Perez, durante grande parte da corrida na quarta posição, esteve muito perto de alcançar o pódio. No entanto, o mexicano também não escapou à onda de azar e foi precisamente na última volta que o seu carro sofreu um problema semelhante ao do colega de equipa da Red Bull Racing. Assim, o carro de 'Checo' fez um pião e ficou parado na pista, a ver todos os outros pilotos o ultrapassarem.

Mais atrás, o outro Ferrari - Carlos Sainz - aproveitou as má fortuna de Verstappen para conquistar o segundo lugar, à frente de Lewis Hamilton. Sergio Perez, durante grande parte da corrida na quarta posição, esteve muito perto de alcançar o pódio. No entanto, o mexicano também não escapou à onda de azar e foi precisamente na última volta que o seu carro sofreu um problema semelhante ao do colega de equipa da Red Bull Racing. Assim, o carro de 'Checo' fez um pião e ficou parado na pista, a ver todos os outros pilotos o ultrapassarem.