Recuperação memorável dá vitória a Verstappen no GP da Hungria

! O campeão do mundo voltou a provar que também é o número um nesta época com uma corrida exímia no Grande Prémio da Hungria.

Ao final da tarde do passado sábado, no Hungaroring, a expressão de Max Verstappen era de frustração. O líder do Mundial de F1 tinha sido vítima de um problema mecânico na Q3 e viu-se forçado a arrancar do décimo lugar no domingo. Apenas 24 horas depois, o sentimento de Max era bem diferente. O neerlandês conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio na corrida, após ter ultrapassado metade dos adversários. Foi o oitavo triunfo do campeão mundial na temporada e o segundo consecutivo.