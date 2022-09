Verstappen estreia-se a ganhar em Monza e voa rumo ao bicampeonato

O domínio de

continua a ser o ponto chave desta temporada na Fórmula 1. O atual campeão do mundo (e cada vez mais perto de renovar o título) conquistou a quinta vitória consecutiva da época no Grande Prémio de Itália, este domingo. Foi o primeiro triunfo do piloto da Oracle Red Bull Racing no mítico circuito de Monza, proclamado como o "Templo da Velocidade". A 11ª vitória em 16 corridas neste ano aumentou ainda mais a vantagem de Max na liderança do Mundial de Pilotos e está agora com mais 116 pontos do que Charles Leclerc (Ferrari), o segundo classificado.