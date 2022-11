. Depois garantir o segundo título de campeão mundial consecutivo, o neerlandês conseguiu marcar ainda mais o seu nome na história da Fórmula 1 com o triunfo no Grande Prémio do México. Este domingo, Max tornou-se no piloto com mais vitórias numa temporada (14) e deixou, assim, para trás nomes como Michael Schumacher e Sebastian Vettel, que detinham o recorde até então. “É um momento incrível", comentou Verstappen. "Vamos tentar conquistar ainda mais vitórias até ao final da época", acrescentou o piloto da

Verstappen mostrou ao que vinha logo na qualificação, ao obter a pole position à frente dos Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton. Já na corrida, conseguiu um arranque perfeito e manteve a liderança durante a maior parte da prova. Lewis Hamilton foi o único que se conseguiu aproximar do neerlandês no início da corrida. No entanto, Super Max aumentou gradualmente a vantagem e até o seu colega de equipa