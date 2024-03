Griffin Colapinto vence nas ondas de Supertubos

O norte-americano Griffin Colapinto deu tudo e dominou as ondas a 16 de Março de 2024, repetindo assim o feito que conquistou dois anos antes, a vitória na prova de elite da Liga Mundial de Surf na praia de Supertubos, em Peniche.

O norte-americano Griffin Colapinto deu tudo e dominou as ondas a 16 de Março de 2024, repetindo assim o feito que conquistou dois anos antes, a vitória na prova de elite da Liga Mundial de Surf na praia de Supertubos, em Peniche.

Na batalha final, Colapinto conquistou um combo de 17,94 pontos (de 20 possíveis) com duas ondas épicas (9,67 e 8,27), ultrapassando Ethan Ewing e os seus 11,13 pontos (7,40 e 3,73).