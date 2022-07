Gustavo Ribeiro sobe ao pódio no arranque do tour da SLS em Jacksonville

A próxima etapa do tour da SLS acontece também nos Estados Unidos, mais precisamente em Seattle (Washington D.C.), entre 13 e 14 de agosto. Nos dias 8 e 9 de outubro, os maiores craques do street skate têm encontro marcado em Las Vegas (Nevada). Todo o trajeto culmina no Super Crown Championship, a 5 e 6 de novembro, no Rio de Janeiro.