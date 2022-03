Do Bronx a fenómeno global – aqui tens uma breve história do breaking

01 O que é o breaking?

O Breaking é uma dança de rua dinâmica e acrobática executada por indivíduos conhecidos como B-Boys e B-Girls. É a primeira dança da cultura de rua do hip-hop, sendo um dos seus quatro elementos; com os outros três sendo DJ'ing, MC'ing/rap e graffiti.

Jazzy Jes © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

02 Como começou o breaking e quem o criou?

O que é break? O break é uma parte instrumental de uma faixa que geralmente consiste apenas na percussão e no baixo.

Breaking foi criado por jovens afro-americanos e latinos no bairro do Bronx, na cidade de Nova York, na década de 1970, quando a cultura hip-hop estava a ganhar vida. Um DJ chamado Kool Herc estava a dar festas de bairro onde notava que os jovens iam para a pista de dança e moviam-se com uma energia mais dinâmica, sempre que entrava o break. O 'break' é a parte da música em que todos os vocais e outros instrumentos desaparecem, deixando apenas a seção de percussão.

Ao ver isso, Kool Herc começou a tocar duas cópias do mesmo disco, misturando as duas em dois gira-discos com uma técnica chamada 'Merry-Go-Round'. Fez isso para que pudesse estender o break e os bailarinos tivessem mais tempo para mostrar seus movimentos. Foi isso que inspirou a criação da dança do ‘breaking’, assim chamada porque os B-Boys e B-Girls dançavam ao break da faixa.

03 A música no breaking

Os principais géneros musicais que os breakers dançam são break beats, funk, rap e soul. Algumas faixas clássicas sinônimo de breaking são:

Apache - Incredible Bongo Band

Just begun - Jimmy Castor Bunch

The Mexican - Babe Ruth

Give it up or turn it loose - James Brown

Mas, como as batidas de break podem ser encontradas em músicas de todos os géneros, alguns breaks famosos vêm de faixas muito inesperadas, uma das quais é o break da música de ópera rock, Overture (Jesus Christ Superstar).

DJ Skeme Richards © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

04 Como o breaking está a chamar a atenção dos media e a ter exposição mundial

Durante toda a década de 1970, o breaking espalhou-se pelos bairros da cidade de Nova York e os promotores e os media começaram a reparar nos B-Boys e B-Girls que viam a dançar em festas, parques e clubes. O Breaking começou então a ter exposição no mundo através de uma série de meios e oportunidades que os breakers foram apresentados.

B-Boys e B-Girls também começaram a aparecerem videoclipes e filmes de Hollywood, o que aumentou muito a exposição do break ao mundo. Os filmes clássicos que as pessoas viram pela primeira vez foram: Flashdance (1983), Breakin 'the Movie (1984) e Beat Street (1984), que começa com uma icônica batalha de crews no clube Roxxy.

05 Porque breakdancing é o termo incorreto para a dança

O nome original para a dança é breaking. Breakdancing foi um termo erroneamente cunhado pelos media, supostamente quando o gerente do Rock Steady Crew, Cool Lady Blue, se referiu como breakdancing durante a turnê europeia de hip-hop do Roxxy.

Roxrite performt einen Freeze © Lea Duval/Red Bull Content Pool

06 Os elementos básicos do breaking

Os elementos básicos que compõem o breaking são:

Toprock Go downs Footwork Freezes Power moves Tricks Transitions

Kate vs Ami no Red Bull BC One 2018 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

07 O que é um cypher e porque é tão importante no breaking?

Cyphers são círculos em que os breakers dançam em qualquer momento quando estão juntos, vai um após o outro com uma pessoa no cypher de cada vez. Esses cyphers podem-se formar em qualquer lugar - em festas, clubes e até mesmo ao ar livre. Os Breakers também chamam uns aos outros para a batalha num cypher, quando não houver limite de tempo ou um vencedor, mas apenas Breakers a lutar até que alguém decida que a batalha acabou.

08 Competições organizadas de breaking

Breaking deixou de ser uma dança de festa para uma forma de arte competitiva, com centenas de eventos em todo o mundo. Essas competições podem assumir muitos formatos, mas as principais são batalhas individuais e competições de crews (com pelo menos dois membros por equipa, até oito membros de cada lado). As batalhas têm DJs a girara música, um host no microfone e três a seis jurados (geralmente conhecidos como breakers) que votam no final de cada batalha e decidem o vencedor.

Taisuke mit seiner Crew Flooriorz bei Battle of the Year. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Battle of the Year

Freestyle Session (EUA)

The Notorious IBE (Holanda)

Red Bull BC One (worldwide)

The UK B-Boy Championships (UK)

The Legits Blast Series (Eslováquia, República Checa e EUA)

BBIC (Coreia)

O Breaking também vai ser modalidade oficial nos Jogos Olímpicos em Paris em 2024 e não há sinal de que o hype desapareça.