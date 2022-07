Broken Molds mostra a história, raízes e influências do windsurfing

Apesar de várias pessoas terem experimentado colocar velas nas pranchas, o Broken Molds foca-se naqueles que verdadeiramente o tornaram num desporto com milhões de participantes - mais precisamente, a família Schweitzer, do sul da Califórnia (Estados Unidos). O mais incrível nem é apenas a invenção e produção das pranchas e velas - mas também o esforço que colocaram para criar uma comunidade em torno do desporto. As regatas locais tornaram-se em corridas estratosféricas com milhares de participantes. Nos primeiros anos deste desporto, os windsurfers eram fanáticos por ele. Foi necessário o espírito e alma de surfar para além das ondas. Lagos, baías - tudo isso era água potencial para a prática do desporto.

O grande avanço do windsurf teve lugar quando as 'shortboards' surgiram. Eram pranchas pequenas o suficiente para que precisassem de vento para se manterem em movimento, ou então praticamente iriam ao fundo. Estas pranchas altamente manobráveis permitem que os surfistas apanhem o balanço do vento, façam truques e surfem as ondas de uma forma que até os surfistas mais talentosos nunca sonharam. A ação nunca vista antes, a voar alto e com vento forte, inaugurou a era de ouro do windsurf, tornando-o um dos desportos com maior e mais rápido crescimento no mundo (mas, definitivamente, não é o mais fácil).

. Ao invés de ter uma janela fixa pré-definida, só tem lugar quando existem as condições perfeitas para windsurfing. O Red Bull Storm Chase acontece somente quando o vento e as ondas se alinham para produzir um palco épico para os melhores windsurfers. Certamente, como ninguém sabe quando ou onde isso irá ocorrer, está tudo relacionado com mobilidade e reação. Por isso, fica atento quando a janela de competição para o Red Bull Storm Chase abrir neste inverno.

