De Detroit para o mundo: A história e evolução do techno

Ao contrário do que seria aparentemente óbvio, entre maquinaria e eletrónica, o techno tem uma das histórias de origem mais profundamente humana da música moderna. Coincide com a história de Detroit, com a queda do muro de Berlim, com empreendedores obstinados e, eventualmente, com uma revolução completa na cultura da música popular.

O início

. May foi morar com Atkins e a sua avó, e "costumavam passar as noites a discutir a música de outros. Deitávamo-nos, Juan de frente para este e eu de frente para oeste ... e ficávamos a pensar como é que estes músicos tinham gravado estes discos e no que é que deviam estar a pensar quando o fizeram".