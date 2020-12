Hunt chegou ao País Basco com ganas de demonstrar dominância após uma derrota perante a nova estrela do desporto, Constantin Popovici , na Stari Most. O sorriso do britânico era tão largo quanto o Nervión quando emergiu das águas e viu que tinha batido Jonathan Paredes pela vitória. O conterrâneo Aidan Heslop , de apenas 17 anos, conquistou o terceiro lugar e um lugar no pódio na sua segunda participação.