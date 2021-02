Quem mais? Hunt e Iffland vencem estreia no Líbano

continuaram o seu domínio com vitórias estrondosas na estreia do Red Bull Cliff Diving em Raouché, Beirute, Líbano.

Os campeões em título Gary Hunt e Rhiannan Iffland continuaram o seu domínio com vitórias estrondosas na estreia do Red Bull Cliff Diving em Raouché, Beirute, Líbano.

Gary Hunt fez literalmente o salto perfeito na sua 77ª aparição no Circuito Mundial, tendo-se tornado o primeiro homem a receber cinco notas 10 do juri desde o início da competição, em 2009. O britânico voltou a ser brilhante, vencendo David Colturi e Catalin Preda , respetivamente segundo e terceiro classificados, por uma margem confortável.

