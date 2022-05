Vê Jesper Tjäder bater o recorde mundial do maior rail slide de ski

força os limites do que é fisicamente possível num par de esquis há mais de uma década. Ano após ano, preenche um caderno com novas ideias de truques e recursos criativos nunca antes vistos. Depois, quando a neve começa a cair, transforma cada página em realidade.

Quando não está no topo dos pódios de competições internacionais,

Tjäder a dar tudo no rail

Tjäder no sítio onde tudo aconteceu

Seis anos e 127 tentativas depois, Tjäder conseguiu o impossível. O freeskier sueco bateu o recorde mundial quando completou com sucesso o maior rail slide do mundo, que mediu 154,49m, a 9 de maio, em Åre, na Suécia. Tjäder saltou para o rail a cerca de 77 km/h, antes de deslizar uma distância equivalente ao comprimento de 15 autocarros, de dois andares, ou de um campo e meio da NFL.

A equipa da manutenção a trabalhar no duro para manter o rail perfeito