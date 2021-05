Com Jesse Marsch, o Red Bull Salzburg lutaram confortavelmente acima do seu peso no futebol europeu graças a um estilo de jogo atacante altamente entusiasmante. O técnico americano teve também a sorte de ver alguns dos atuais craques do velho continente passar pelo clube durante a sua breve jornada enquanto técnico da equipa austríaca.

O novo treinador do RB Leipzig, um clube onde antes foi treinador assistente, partilha um pedaço da sua mentalidade para o jogo e para a vida no podcast Beyond the Ordinary.

Eis alguns dos pontos chave da conversa:

1. Não tenhas medo de sonhar alto

Marsch foi algo ridicularizado quando pronunciou que desejava qualificar-se para a Liga dos Campeões e até passar a fase de grupos. No final, essa confiança deu frutos.

"Eu disse desde o primeiro dia que precisávamos de ser uma equipa de Liga dos Campeões", relembra do seu tempo no Salzburg. "Se tens grandes objetivos tens de falar sobre esses objetivos, trabalhar para eles todos os dias e tens de acreditar que podes alcançar essas coisas. Devemos falar dos objetivos alto e ficar desapontados quando não chegamos onde queríamos chegar."

2. Só és tão forte quanto o teu elo mais fraco

A abordagem do americano passa por dedicar mais tempo aos jogadores que não estão no atual 11 inicial para garantir que estão preparados para agarrar a oportunidade quando esta chegar. A ótica é implementar uma maior rotação de plantel, uma característica de todas as suas equipas até à data.

"Chamo-lhe o elo mais fraco e nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco", diz o mister do RB Leipzig. "Independentemente de quem está em campo, jogamos da mesma maneira." Como tal, Marsch roda a sua equipa para que os jogadores tenham mais facilidade em integrar-se no jogo quando o momento assim o requer.

3. Dar oportunidade aos jovens

Ao longo da sua carreira de treinador, Marsch mostrou que não tem medo de dar sangue aos jovens, mesmo nos maiores palcos. "A única maneira de desenvolver é a jogar", acredita.

"Vais sempre ter lesões. Se os atirares lá para dentro no momento em que precisas deles normalmente eles não estarão prontos", acresenta. "Acredito que o caminho para vencer é através das pessoas, através do desenvolvimento das pessoas e do conceito de mentalidade de grupo. Isso está no núcleo de quem sou. Esta é a minha experiência."

"Quero ver se a minha ideia de liderança, mentalidade, futebol e vida podem suceder na Europa ao mais alto nível do desporto. Os sinais iniciais são positivos."

4. De onde vem a mentalidade Marsch

Na sua cabeça, essa mentalidade de treino baseia-se nas suas experiências de vida. Marsch era um desportista ávido enquanto crescia. Segundo o próprio, bom, mas não incrível. Tentava praticar todos os desportos imagináveis com um motivação derivada de um ódio de perder. "Isso movia-me se jogássemos às cartas, basketball, hóquei no gelo ou ping pong e consumia-me quando perdia."

Isso ensinou-o a focar-se menos em vencer enquanto treinador. A outra base da sua filosofia nasce no seu tempo enquanto estudante da Universidade de Princeton, onde um desportista e estudante era ensinado a preocupar-se com "quão melhor consigo ser".

Jesse Marsch no comando © Markus Berger/Red Bull Content Pool

5. A viagem à volta do mundo que o mudou enquanto pessoa de pessoas

Marsch e a sua mulher pegaram nas suas coisas, pegaram nos filhos e viajaram à volta do mundo. Além dos benefícios óbvios do tempo passado em família, Marsch ganhou uma maior compreensão de pessoas e pressão.

"Apercebi-me de que as pressões que uma pessoa sente num trabalho como este não existem e que o teu mundo é muito pequeno e stressas sobre coisas que são incrívelmente insignificantes", considera Jesse Marsch. "A segunda parte [de aprendizagem] foram as pessoas. Abrir os olhos para a maneira como as pessoas vivem, como pensam. Acho que consigo comunicar melhor compreendendo as pessoas."

6. Precisas de levar os adeptos contigo na jornada

Houve algum ceticismo por parte de alguns adeptos quando Jesse Marsch aterrou pela primeira vez em Salzburg, algo que o treinador do Leipzig também acredita poder ter acontecido quando se mudou para a Bundesliga. O americano abraça esse ceticismo e faz questão de ouvir.

"Sem eles [adeptos] isto não existe", afirma. "Onde quer que vá, muito cuidadosamente tento ir ao núcleo do que é a relação com os adeptos. Queria ter a certeza de que [o Salzburg] era também um reflexo desta comunidade."

7. Sê burrx o suficiente para pensar que consegues ganhar tudo!

Um traço americano, diz Marsch, é sempre pensar que se pode vencer independentemente das probabilidades, algo que, sem vergonha, admite correr nas suas veias.

"Sou burro o suficiente para pensar que posso ganhar títulos enquanto treinador sem nunca ter jogado aqui e estar na Liga dos Campeões todos os anos e vencer a Liga dos Campeões", confessa. "Sou assim tão burro!"

Einen guten Einblick in die Arbeitsweise zeigt die Doku-Serie „Jeder.Mann“. © Makus Berger / Red Bull Content Pool

8. No futebol e na vida, tenta melhorar um pouco a cada dia

A sua abordagem ao futebol é um reflexo da sua vida. Marsch tenta ser melhor em tudo o que faz, seja em táticas ou em interações com a família.

"São pequenos passos como aprender um bocadinho mais de alemão num dia", diz o treinador do Leipzig, "ou tornar o treino um bocadinho mais claro ou pensar na relação ou numa conversa que preciso de ter com um jogador. No final do dia, quero sentir que alcançámos algo, ficámos mais fortes, melhores, que fiquei mais inteligente. Se alcançar isso posso ir para casa, beber uma cerveja, um copo de vinho e relaxar com a minha família e podemos sorrir, rir e ter um bom dia."

9. É nos momentos mais baixos que ficas melhor

Não faltaram pontos altos no Salzburg, mas foram os momentos mais baixos no clube e noutros lugares que tiveram o maior impacto em Marsch enquanto treinador e ser humano.

Um deles foi uma derrota por 6-2 na Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique. "Tenho de escavar fundo nesses momentos porque magoa. O resultado foi tão terrível que te consome. Nos momentos mais difíceis preciso de ser o mais forte e mais convencido para mostrar ao grupo que não estamos abalados. Todos estão bem quando é fácil. O importante é quando custa e as tuas costas estão contra a parede. O que vai ser preciso para vencer o Bayern Munique? Estou a tentar criar o padrão para aquilo que nos vai levar a bater a melhor equipa da Europa."

10. Energia está no centro

Basta olhares uma vez para Marsch nas linhas de fundo, quer no treino ou no dia de jogo, para perceber que a sua energia é infecciosa e passa para a sua equipa de treinadores e jogadores. O americano vê no seu papel uma necessidade de olhar em redor no balneário e garantir que o grupo e todos os indivíduos têm "reforço positivo suficiente e energia para que retirem o máximo do seu dia."

"Isso requer que o meu nível de energia e positividade esteja sempre no máximo", sublinha, "mas tenho de fazê-lo de maneira que se traduza [na equipa]. O meu trabalho enquanto líder é maximizar esta energia no grupo todos os dias."